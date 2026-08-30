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Perfekte, gründliche Rasur sowie perfektes Hautgefühl
Der Philips i9000 bietet dank des Triple Action Lift & Cut-Systems und den° flexiblen kompakten 360°-Scherköpfe eine hautnahe Rasur, selbst an schwer zu rasierenden Stellen. Die KI-gestützte SkinIQ Technologie erkennt und passt sich an deine Haut an für ultimativen Komfort und Präzision.
Dieses Produkt
i9000
Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ
CHF 399.00
SH91
Ersatz-Scherköpfe
CHF 55.00
Kartusche für Quick Clean Pod
CHF 37.00
CHF 399.00
CHF 399.00
Triple Action Lift & Cut-Technologie
Dual SteelPrecision Klingen
Flexibler 360°-Präzisionsscherkopf
Power Adapt Sensor
5 Jahre Garantie***
Unser patentiertes Triple Action Lift & Cut-Schersystem hebt das Haar sanft von seiner Wurzel, um es präzise auf bis zu 0,00 mm über der Haut zu schneiden, ohne dabei in die Haut selbst zu schneiden – für eine langanhaltende Gründlichkeit.
Vollständig flexible und kleinere, kompakte Scherköpfe, die die Haut straffen und sich dynamisch an die Konturen deines Gesichts anpassen. Für durchgehenden Hautkontakt mit 20 % mehr Präzision*, um schwer erreichbare Haare am Hals und unter der Nase zu erfassen. Präzision überall.
Unsere um 360° rotierenden Dual SteelPrecision Klingen erfassen in verschiedene Richtungen wachsende Haare. Mit 7 Millionen Schneidebewegungen pro Minute für eine effiziente Rasur selbst bei einem 1-, 3- oder 7-Tage-Bart.
4.4
von 5
791
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
Mike 2000
30/08/2026
Suisse
Verifizierter Käufer
Funktioniert bestens
Bin zufrieden ! Preis etwas hoch aber OK..........
Vorteile
Erfüllt seinen Zweck
Nachteile
Preis etwas zu hoch
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für i9000 X9002 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Datum der Verwendung 2026-07-28
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für i9000 X9002 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Datum der Verwendung 2026-07-28
mueku
15/05/2025
Suisse
Verifizierter Käufer
Super Produkt
Funktioniert wie erwartet super, mit Reinigungs-Station leicht zu reinigen,
Diese Bewertung wurde für i9000 X9000/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Datum der Verwendung 2024-04-15
Diese Bewertung wurde für i9000 X9000/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Datum der Verwendung 2024-04-15
Erdgeist
19/11/2024
Suisse
Verifizierter Käufer
Angenehmer Rasierer
Mit diesem Apparat kann man sich einfach und angenehm rasieren.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver Series 8000 S8692/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Datum der Verwendung 2023-10-19
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver Series 8000 S8692/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Datum der Verwendung 2023-10-19
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Im Vergleich zum Vorgängermodell
Im Vergleich zu einer Beschichtung ohne Perlen
Bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf
Im Vergleich zu Wasser in einer Kartusche