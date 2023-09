Mit Sorgfalt für Sie und die Umwelt hergestellt

Wir ersetzen 30% unserer internen Kunststoffe durch recycelten Kunststoff und sparen so tonnenweise fabrikneuen Kunststoff in der Produktion ein. Darüber hinaus bestehen unsere Klingen zu 80% aus recyceltem Stahl und werden in einem Werk hergestellt, das mit 100% erneuerbaren Energien arbeitet.