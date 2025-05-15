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Eingestellt
Hautnahe Rasur
Dual SteelPrecision Klingen
Pressure Guard Sensor
Flexible 360-Grad-Scherköpfe
Bis zu 5 Jahre Garantie******
Mit unserer einzigartigen patentierten Lift & Cut Rotationstechnologie wird das Haar sanft von der Wurzel angehoben und dann präzise und hautnah abgetrennt (bis zu 0,00 mm Abstand zur Haut). Die Klingen berühren deine Haut dabei nicht.
Philips Rotationsrasierer wurden speziell für Ihr natürliches Haarwachstum entwickelt und erfassen dank der um 360 Grad rotierenden Klingen alle Haare in jeder Richtung. Mit bis zu 150.000 Schneidvorgängen pro Minute erfassen die Dual Steel Precision Klingen mehr Haare pro Zug**.
Der richtige Druck ist entscheidend für Glätte und Hautschutz. Moderne Sensoren im Rasierer erkennen den Druck, den du ausübst, und das innovative Lichtsignal zeigt an, wenn du zu viel oder zu wenig Druck ausüben. Für eine individuelle Rasur, die genau richtig für dich ist.
4.4
von 5
756
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
mueku
15/05/2025
Suisse
Verifizierter Käufer
Super Produkt
Funktioniert wie erwartet super, mit Reinigungs-Station leicht zu reinigen,
Diese Bewertung wurde für i9000 X9000/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Diese Bewertung wurde für i9000 X9000/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Erdgeist
19/11/2024
Suisse
Verifizierter Käufer
Angenehmer Rasierer
Mit diesem Apparat kann man sich einfach und angenehm rasieren.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver Series 8000 S8692/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver Series 8000 S8692/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Rejue
24/05/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Super Rasierer
Also, ich bin begeistert von der Rasur. Ich habe mich immer nass rasiert. Bis ich einen längeren Krankenhaus aufenthalt planen mußte. Habe ich mich für einen Trockenrasierer entschieden. Nach einigen Recherchen habe ich mich dann für Philips entschieden und bin begeistert von diesem Rasierer.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für i9000 X9002/10 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Date of Use 2026-05-24
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für i9000 X9002/10 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Date of Use 2026-05-24
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Im Vergleich zum Vorgängermodell der Philips 9000er Serie
Im Vergleich zur Philips Shaver Series 3000, bei einem 3-Tage-Bart
Im Vergleich zu nicht beschichtetem Material
Basierend auf Benutzern der Philips Series S7000 und der Philips Shaving App im Jahr 2019
Vergleich von Rasierrückständen nach Verwendung von Reinigungsflüssigkeit gegenüber Wasser in der Reinigungskartusche
2 Jahre Garantie + 3 Jahre Verlängerung bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen ab Kaufdatum.