ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Gründliche Rasur*, selbst bei empfindlicher Haut
  • Gründliche Rasur*, selbst bei empfindlicher Haut
  • Gründliche Rasur*, selbst bei empfindlicher Haut
  • Gründliche Rasur*, selbst bei empfindlicher Haut
  • Gründliche Rasur*, selbst bei empfindlicher Haut
  • Gründliche Rasur*, selbst bei empfindlicher Haut
  • Gründliche Rasur*, selbst bei empfindlicher Haut
  • Gründliche Rasur*, selbst bei empfindlicher Haut
  • Gründliche Rasur*, selbst bei empfindlicher Haut
  • Gründliche Rasur*, selbst bei empfindlicher Haut
  • Gründliche Rasur*, selbst bei empfindlicher Haut
  • Gründliche Rasur*, selbst bei empfindlicher Haut
  • Gründliche Rasur*, selbst bei empfindlicher Haut
  • Gründliche Rasur*, selbst bei empfindlicher Haut
  • Gründliche Rasur*, selbst bei empfindlicher Haut
  • Gründliche Rasur*, selbst bei empfindlicher Haut
  • Gründliche Rasur*, selbst bei empfindlicher Haut
  • Gründliche Rasur*, selbst bei empfindlicher Haut

Eingestellt

Shaver series 9000Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ

S9985/50

4.4
| (756) Bewertungen | 90% empfehlen dieses Produkt.
Gründliche Rasur*, selbst bei empfindlicher Haut
Der intelligenteste Rasierer der Welt mit KI: Der Philips Rasierer der 9000er Serie sorgt dank Lift & Cut Rasiersystem für eine hautnahe Rasur und schützt die Haut gleichzeitig mit SkinIQ Technologie, die in Echtzeit Feedback zum ausgeübten Druck liefert.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Überragende Gründlichkeit, selbst bei einem 5-Tage-Bart

Gründliche Rasur*, selbst bei empfindlicher Haut

  • Hautnahe Rasur

  • Dual SteelPrecision Klingen

  • Pressure Guard Sensor

  • Flexible 360-Grad-Scherköpfe

  • Bis zu 5 Jahre Garantie******

Hautnahe Rasur dank Lift & Cut Rasiersystem

Hautnahe Rasur dank Lift & Cut Rasiersystem

Mit unserer einzigartigen patentierten Lift & Cut Rotationstechnologie wird das Haar sanft von der Wurzel angehoben und dann präzise und hautnah abgetrennt (bis zu 0,00 mm Abstand zur Haut). Die Klingen berühren deine Haut dabei nicht.

Schneidet Haare in jeder Richtung mit um 360 Grad rotierenden Klingen

Schneidet Haare in jeder Richtung mit um 360 Grad rotierenden Klingen

Philips Rotationsrasierer wurden speziell für Ihr natürliches Haarwachstum entwickelt und erfassen dank der um 360 Grad rotierenden Klingen alle Haare in jeder Richtung. Mit bis zu 150.000 Schneidvorgängen pro Minute erfassen die Dual Steel Precision Klingen mehr Haare pro Zug**.

Immer der perfekte Druck mit dem Pressure Guard Sensor

Immer der perfekte Druck mit dem Pressure Guard Sensor

Der richtige Druck ist entscheidend für Glätte und Hautschutz. Moderne Sensoren im Rasierer erkennen den Druck, den du ausübst, und das innovative Lichtsignal zeigt an, wenn du zu viel oder zu wenig Druck ausübst. Für eine individuelle Rasur, die genau richtig für dich ist.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.4

von 5

756

Bewertungen

90%

empfehlen dieses Produkt.

15/05/2025

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Super Produkt

Funktioniert wie erwartet super, mit Reinigungs-Station leicht zu reinigen,

Diese Bewertung wurde für i9000 X9000/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

Diese Bewertung wurde für i9000 X9000/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

19/11/2024

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Angenehmer Rasierer

Mit diesem Apparat kann man sich einfach und angenehm rasieren.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver Series 8000 S8692/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver Series 8000 S8692/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

24/05/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Super Rasierer

Also, ich bin begeistert von der Rasur. Ich habe mich immer nass rasiert. Bis ich einen längeren Krankenhaus aufenthalt planen mußte. Habe ich mich für einen Trockenrasierer entschieden. Nach einigen Recherchen habe ich mich dann für Philips entschieden und bin begeistert von diesem Rasierer.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für i9000 X9002/10 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

Date of Use 2026-05-24

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für i9000 X9002/10 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

Date of Use 2026-05-24

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. Im Vergleich zum Vorgängermodell der Philips 9000er Serie

  2. Im Vergleich zum Philips Rasierer Series 3000, bei einem 3-Tage-Bart

  3. Im Vergleich zu nicht beschichtetem Material

  4. basierend auf Benutzern der Philips Series S7000 und der Rasier-App im Jahr 2019

  5. Vergleich von Rasierrückständen nach Verwendung von Reinigungsflüssigkeit gegenüber Wasser in der Reinigungskartusche

  6. 2 Jahre Garantie + 3 Jahre Verlängerung bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen ab Kaufdatum.