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Benutzerhandbuch
Wieso müssen die mitgelieferten Akkus 16 Stunden vor dem ersten Gebrauch aufladen?
Neue Akkus verfügen nach dem ersten Aufladen nicht über ihre vollständige Leistungskapazität.
Reichweite meiner Philips Kopfhörer nicht wie in den technischen Daten beschrieben
Kann ich zwei Philips Funk-Kopfhörer mit einer/m Basisstation/Sender verwenden?
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts