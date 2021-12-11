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Eingestellt
Kabellose Musik
Unglaublich praktisch: Keine Probleme mehr mit Kabeln, dafür viel Bewegungsfreiheit und Musikgenuss. Dafür sorgt der qualitativ hochwertige kabellose UKW-Stereokopfhörer.
UKW-Übertragung
Wiederaufladbar
Genießen Sie den Tragekomfort und eine verbesserte Bassleistung dank der verstellbaren Ohrmuschel (3 Positionen), die sich wie von selbst um Ihr Ohr legt.
Das haltbare, gleichzeitig leichte und hochwertige Material dieser Philips Kopfhörer sorgt auch bei langem Tragen für hohen Komfort.
Dieser intelligente elektronische Schaltkreis stellt sicher, dass die Lautstärke des Audioeingangs automatisch an die richtige Lautstärke angepasst wird. Somit können Sie sich ungestört dem Hörvergnügen hingeben.
4.3
von 5
10
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
11/12/2021
Nederland
fijn apparaat jammer dat hij stuk is na jaren van
prima apparaat ,veel plezier van gehad jammer dat hij defect is
Vorteile
alles
Nachteile
geen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones verfasst
Datum der Verwendung 2019-12-11
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Verwendung 2019-12-11
chatoune971
11/10/2012
France
très bon son, très économique et pratique avec sa borne de recharge
cela fait plusieurs années que je l'utilise et j'en suis entièrement satisfaite, maintenant que j'en veux un autre, j'ai beaucoup de mal à trouver le même, commander sur internet, pas facile car la plupart des sites de vente en ligne ne livre pas dans les DOM, je me débrouille donc autrement puisque je veux CE produit, faire livrer chez un ami en métropole, qui me l'amènera quand il viendra en vacances. Je le recommande car il est de très bon rapport qualité/prix
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones verfasst
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Thibault
16/10/2011
France
Un très bon produit
J'ai ce casque audio depuis plus de deux ans maintenant et j'en suis ravi, un bon son et une bonne batterie rechargeable. Toutefois je regrette le système de modulation du son automatique qui empêche un volume trop élevé. Mais je suppose que c'est pour le bien de nos chères oreilles. De plus l'emetteur est très sensible aux interférences causées par les appareils comme la TV.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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