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Kabellose HiFi-Kopfhörer

SBCHC8440/00

4.3

| (10) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Kabellose Musik

Unglaublich praktisch: Keine Probleme mehr mit Kabeln, dafür viel Bewegungsfreiheit und Musikgenuss. Dafür sorgt der qualitativ hochwertige kabellose UKW-Stereokopfhörer.

Alle Vorteile anzeigen

Wiederaufladbar

Kabellose Musik

  • UKW-Übertragung

  • Wiederaufladbar

Verstellbare Ohrmuschel (3 Positionen) für optimalen Sitz und Bassleistung

Genießen Sie den Tragekomfort und eine verbesserte Bassleistung dank der verstellbaren Ohrmuschel (3 Positionen), die sich wie von selbst um Ihr Ohr legt.

Dieses Design bringt noch mehr Komfort für langes Hören.

Das haltbare, gleichzeitig leichte und hochwertige Material dieser Philips Kopfhörer sorgt auch bei langem Tragen für hohen Komfort.

Akustische Verzerrung von Eingangssignalen wird verhindert

Dieser intelligente elektronische Schaltkreis stellt sicher, dass die Lautstärke des Audioeingangs automatisch an die richtige Lautstärke angepasst wird. Somit können Sie sich ungestört dem Hörvergnügen hingeben.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.3

von 5

10

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

11/12/2021

Nederland

Nederland

fijn apparaat jammer dat hij stuk is na jaren van

prima apparaat ,veel plezier van gehad jammer dat hij defect is

Vorteile

alles

Nachteile

geen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones verfasst

Datum der Verwendung 2019-12-11

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Datum der Verwendung 2019-12-11

11/10/2012

France

France

très bon son, très économique et pratique avec sa borne de recharge

cela fait plusieurs années que je l'utilise et j'en suis entièrement satisfaite, maintenant que j'en veux un autre, j'ai beaucoup de mal à trouver le même, commander sur internet, pas facile car la plupart des sites de vente en ligne ne livre pas dans les DOM, je me débrouille donc autrement puisque je veux CE produit, faire livrer chez un ami en métropole, qui me l'amènera quand il viendra en vacances. Je le recommande car il est de très bon rapport qualité/prix

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Diese Bewertung wurde für SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones verfasst

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16/10/2011

France

France

Un très bon produit

J'ai ce casque audio depuis plus de deux ans maintenant et j'en suis ravi, un bon son et une bonne batterie rechargeable. Toutefois je regrette le système de modulation du son automatique qui empêche un volume trop élevé. Mais je suppose que c'est pour le bien de nos chères oreilles. De plus l'emetteur est très sensible aux interférences causées par les appareils comme la TV.

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