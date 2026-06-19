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Eingestellt
SBCHJ080/00
Innovation für Sportler
Für noch weniger Gewicht. Der Skylon Flight ist vollständig aus leichtem Metall, hat ein radikal neues Design speziell für Sportler und Musikliebhaber und ist klein, leicht und dreifach individuell verstellbar.
Die ideale Kabellänge ermöglicht den einfachen Transport des Geräts.
Klein genug für optimalen Tragekomfort, und groß genug, um klaren und verzerrungsfreien Sound zu bieten. Der 15 mm Lautsprechertreiber ist ideal für ein perfektes Hörvergnügen.
Dank verstellbarer Ohrstücke können Sie unterwegs eine individuelle Anpassung vornehmen und von der optimalen Stabilität profitieren. Die drei möglichen Einstellungen garantieren Ihnen einen optimalen Tragekomfort.
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