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        Eingestellt

        SBCHP830/00

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        Selbstregulierender innerer Bügel garantiert bequemen Sitz

        Der innere Bügel dieser Philips Kopfhörer sorgt für perfekten Sitz. Die Mechanik stellt sich automatisch auf höchsten Komfort ein.

        Das gesamte Ohr ist bedeckt für eine höhere Soundqualität.

        Extra große Ohrmuscheln dieser Philips Kopfhörer bedecken Ihre Ohren nicht nur für eine bessere Soundqualität, sondern bieten gleichzeitig den Raum für einen optimierten Treiber zur Leistungssteigerung.

        40 mm Lautsprechertreiber bieten verzerrungsfreien Sound

        40 mm Lautsprechertreiber bieten verzerrungsfreien Sound

        Der 40 mm Lautsprechertreiber besteht aus dem Werkstoff Mylar. Die Mylar-Membranen sorgen für eine verzerrungsfreie und kraftvolle Soundwiedergabe.

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