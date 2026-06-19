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Eingestellt
SBCHP830/00
Der innere Bügel dieser Philips Kopfhörer sorgt für perfekten Sitz. Die Mechanik stellt sich automatisch auf höchsten Komfort ein.
Extra große Ohrmuscheln dieser Philips Kopfhörer bedecken Ihre Ohren nicht nur für eine bessere Soundqualität, sondern bieten gleichzeitig den Raum für einen optimierten Treiber zur Leistungssteigerung.
Der 40 mm Lautsprechertreiber besteht aus dem Werkstoff Mylar. Die Mylar-Membranen sorgen für eine verzerrungsfreie und kraftvolle Soundwiedergabe.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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