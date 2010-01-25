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Eingestellt

Lautsprecher-Dockingstation

SBD7000/10

3

| (2) Bewertungen

Rock 'n' Roll

Genießen Sie mit der SBD7000 Musik und Filme auf Ihrem iPhone. Wenn Sie Videos ansehen möchten, drehen Sie einfach die Dockingstation, und die Lautsprecher wechseln automatisch zum optimalen Stereosound. Mobilfunk-Abschirmungstechnologie sorgt für störungsfreien Sound.

Alle Vorteile anzeigen

Drehbare Lautsprecher-Dockingstation für Ihr iPhone

Rock 'n' Roll

Netzteil für den Betrieb zu Hause

Betreiben Sie Ihre Lautsprecher mit einem Netzteil, und genießen Sie Ihre Musik zu Hause.

Class D-Digitalverstärker für hochwertige Soundleistung

Der Class D-Digitalverstärker empfängt ein analoges Signal, wandelt es in ein digitales Signal um und verstärkt es digital. Anschließend erhält das Signal in einem Demodulationsfilter seine endgültige Form. Der verstärkte digitale Ausgang bietet alle Vorteile digitaler Audiosignale, einschließlich der verbesserten Tonqualität. Außerdem weist der Class D-Digitalverstärker, anders als herkömmliche AB-Verstärker, einen Wirkungsgrad von über 90 % auf. Das Ergebnis ist ein leistungsfähiger Verstärker mit minimalem Platzbedarf.

DBE verbessert elektronisch die tiefen Töne

DBE verbessert elektronisch die tiefen Töne

Wenn Sie den DBB einschalten, werden die Bässe im Niedrigfrequenzbereich elektronisch unterstützt. Dadurch wird der Klang konsistenter wiedergegeben - insbesondere bei niedrigem Lautstärkepegel. Sie hören immer beeindruckende Bässe.

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3.0

von 5

2

Bewertungen

5
4
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1

25/01/2010

France

France

Diese Bewertung wurde für SBD7000 Station d'accueil verfasst

Diese Bewertung wurde für SBD7000 Station d'accueil verfasst

25/01/2010

Nederland

Nederland

Diese Bewertung wurde für SBD7000 Luidsprekerstation verfasst

Diese Bewertung wurde für SBD7000 Luidsprekerstation verfasst

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