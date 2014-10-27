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Tragbare Lautsprecher

SBM100ORG/00

4

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

Ihre universellen tragbaren Lautsprecher

Genießen Sie Musik von dem universellen tragbaren Lautsprecher von Philips. Geben Sie Ihre Lieblingslieder über die MicroSD-Karten-/Aux-in-Konnektivität wieder. Der Lautsprecher mit wOOx™-Technologie ist kompakt und mit einem Akku und in mehreren Farben erhältlich.

Alle Vorteile anzeigen

Ihre universellen tragbaren Lautsprecher

  • Orange

AUX-Eingang für einfaches Anschließen an nahezu jedes elektronische Gerät

Kompakt und mobil

1,5 W RMS Ausgangsleistung

Dieses System bietet eine 1,5 W RMS Gesamtausgangsleistung. RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautstärker übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Je höher die Wattleistung, umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.

Technische Daten

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27/10/2014

Italia

Italia

Buona funzionalità generale

Apparecchio funzionale. Audio veramente potente, viste le dimensioni. Buona la lettura dei file musicale da micro SD. Buona la superfice anti graffio e la tonalità del colore. Forse l'indicazione sui tasti funzione, dovrebbe essere di un colore diverso da quello dell'aparecchio.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SBM100ORG Altoparlante portatile verfasst

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