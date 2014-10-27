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Eingestellt
Ihre universellen tragbaren Lautsprecher
Genießen Sie Musik von dem universellen tragbaren Lautsprecher von Philips. Geben Sie Ihre Lieblingslieder über die MicroSD-Karten-/Aux-in-Konnektivität wieder. Der Lautsprecher mit wOOx™-Technologie ist kompakt und mit einem Akku und in mehreren Farben erhältlich.
Orange
Dieses System bietet eine 1,5 W RMS Gesamtausgangsleistung. RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautstärker übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Je höher die Wattleistung, umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.
4.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Jiovanni
27/10/2014
Italia
Buona funzionalità generale
Apparecchio funzionale. Audio veramente potente, viste le dimensioni. Buona la lettura dei file musicale da micro SD. Buona la superfice anti graffio e la tonalità del colore. Forse l'indicazione sui tasti funzione, dovrebbe essere di un colore diverso da quello dell'aparecchio.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SBM100ORG Altoparlante portatile verfasst
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