Einkaufswagen

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Eingestellt
Ihre universellen tragbaren Lautsprecher
Genießen Sie Musik von dem universellen tragbaren Lautsprecher von Philips. Geben Sie Ihre Lieblingslieder über die MicroSD-Karten-/Aux-in-Konnektivität wieder. Der Lautsprecher mit wOOx™-Technologie ist kompakt und mit einem Akku und in mehreren Farben erhältlich.
Weiß
Laden Sie einfach die gewünschten Inhalte auf die Karte, schließen Sie sie an Ihren Player an und schon müssen Sie nie wieder auf grenzenlose Unterhaltung verzichten.
Im Gegensatz zur analogen UKW-Übertragung ist Digitales Radio ein neues Verfahren zur digitalen Übertragung von Radiosignalen über ein Netz von terrestrischen Sendern. Es bietet dem Hörer mehr Auswahlmöglichkeiten und Informationen in kristallklarer Klangqualität ohne jegliches Rauschen. Dank dieser Technologie sucht sich der Empfänger automatisch das stärkste Signal. Bei Digitalsendern müssen Sie sich keine Frequenz mehr merken. Die Geräte werden nach Sendernamen eingestellt und müssen unterwegs auch nicht mehr neu eingestellt werden.
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Safiiri
21/04/2015
Suomi
Kätevä äänentuottaja
Ostin laitteen ilman suurempia odotuksia ajatelleen sitä lähinnä kännykän lisäkaiuttimeksi Spotifyn kuuntelemiseksi. Laite yllätti positiivisesti. Soundi on hyvä. Laitoin muistikortin täyteen Chill Out taustamusiikkia, ja se ominaisuus toimii erinomaisesti. Radio on herkkä, joskin virittäminen ilman taajuusnäyttöä on haasteensa. Tämäkin ratkaisu toimii jos kuuntelet lähinnä yhtä kanavaa.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SBM100WHI kannettava kaiutin verfasst
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