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Eingestellt
Verhindert das Nachwachsen von Haaren
Das Philips Lumea IPL Haarentfernungssystem vollbringt wahre Wunder, um dem Nachwachsen von Haaren am ganzen Körper vorzubeugen. Die sanften Lichtimpulse sorgen bei regelmäßiger Anwendung für eine seidenglatte Haut an jedem Tag.
Nur zur Anwendung am Körper
15 Minuten für beide Unterschenkel
Lebensdauer <gt/> 100.000 Lichtimpulse
Kabelloses Design
Philips Lumea behandelt die Haarwurzeln mit sanften Lichtimpulsen, wodurch das Haar ausfällt und Nachwachsen verhindert wird. Eine regelmäßige Wiederholung hält Ihre Haut lang anhaltend glatt.
Unsere klinischen Studien haben eine deutliche Haarreduzierung nach nur zwei Behandlungen im Abstand von zwei Wochen gezeigt. Optimale haarfreie Ergebnisse wurden nach vier bis fünf Behandlungen im Abstand von zwei Wochen erzielt. Um diese Ergebnisse beizubehalten, wiederholen Sie die Behandlung einfach alle vier bis sechs Wochen. Der Zeitraum zwischen den Behandlungen kann je nach individuellem Haarwuchs variieren.
Philips Lumea arbeitet mit einer lichtbasierten Technologie namens "IPL" (Intense Pulsed Light), die in professionellen Schönheitssalons zur Haarentfernung verwendet wird. Mit Philips Lumea können Sie diese innovative Technologie nun jederzeit sicher und effektiv zu Hause nutzen. Philips arbeitete zur Entwicklung des bahnbrechenden Haarentfernungssystems sehr eng mit führenden Dermatologen zusammen. Wir haben über 10 Jahre umfassende Verbraucherstudien mit mehr als 1.500 Freiwilligen durchgeführt.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
Auszeichnungen
3.9
von 5
302
Bewertungen
82%
empfehlen dieses Produkt.
Sonnenblume1
08/03/2022
Suisse
Sehr nützliches Gerät
Seit vielen Jahren ich benutze und bin ich sehr zufrieden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea SC2001/00 IPL Haarentfernungssystem verfasst
Datum der Verwendung 2020-03-08
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea SC2001/00 IPL Haarentfernungssystem verfasst
Datum der Verwendung 2020-03-08
MC3215
10/02/2014
Deutschland
Gute Waren
Ich habe mir dieses Gerät eigentlich für einen Rasierer gedacht. Es ist doch nicht so wie ich mir vorgestellt habe. Man muss vor dem Benutzen dieses Gerätes zuerst rasieren. Dieses Gerät dient nur dazu, dass die Haaren nicht schnell wachseln. Von Anfang wollte ich es fast zurücksenden. Nach 2-3 Mals Probe habe ich mich dran gewöhnt und die Haaren wachseln jetzt schon langsam. Nach 2 Mals Benutzen kann die Haut bis 3 Wochen glatt bleiben. Ich bin jetzt zufrieden mit diesem Gerät :)
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea SC2001/01 IPL Haarentfernungssystem verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Flotters
07/02/2014
Deutschland
Eine einfache Anwendung
Ich kann die Leistung noch nicht bewerten, da die Zeit zu kurz ist.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea SC2001/01 IPL Haarentfernungssystem verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea SC2001/01 IPL Haarentfernungssystem verfasst