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Eingestellt
Verhindert das Nachwachsen von Haaren
Das Philips Lumea IPL Haarentfernungssystem vollbringt wahre Wunder, um dem Nachwachsen von Haaren im Gesicht und auf dem Körper vorzubeugen. Die sanften Lichtimpulse sorgen bei regelmäßiger Anwendung für eine seidig-glatte Haut an jedem Tag.
Nur zur Anwendung am Körper und Gesicht
15 Minuten für beide Unterschenkel
Lebensdauer <gt/> 100.000 Lichtimpulse
Kabelloses Design
Philips Lumea behandelt die Haarwurzeln mit sanften Lichtimpulsen, wodurch das Haar ausfällt und Nachwachsen verhindert wird. Eine regelmäßige Wiederholung hält Ihre Haut lang anhaltend glatt.
Unsere klinischen Studien haben eine deutliche Haarreduzierung nach nur vier Behandlungen im Abstand von zwei Wochen gezeigt. Wiederholen Sie die Behandlung einfach bei Bedarf, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Der Zeitraum zwischen den Behandlungen kann je nach individuellem Haarwuchs variieren.
Philips Lumea arbeitet mit einer lichtbasierten Technologie namens "IPL" (Intense Pulsed Light), die in professionellen Schönheitssalons zur Haarentfernung verwendet wird. Mit Philips Lumea können Sie diese innovative Technologie nun jederzeit sicher und effektiv zu Hause nutzen. Philips arbeitete zur Entwicklung des innovativen Haarentfernungssystems sehr eng mit führenden Dermatologen zusammen. Wir haben über 10 Jahre umfassende Verbraucherstudien mit mehr als 2000 Frauen durchgeführt.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
Auszeichnungen
4.2
von 5
255
Bewertungen
91%
empfehlen dieses Produkt.
Elsie
07/01/2019
Suisse
Tolles Gerät
Super Gerät, ich bin richtig glücklich. Fast alle lästigen Körperhaare sind weg. Nur am Kinn brauchts stetiges Blitzen., d.h. alle paar Wochen mal. Meine Frage ist: wie lange funktioniert der Kristall? Da ich unsicher bin ob er verbraucht ist nach 3 Jahren.Kann man ihn ersetzten ?
Diese Bewertung wurde für Lumea Precision Plus SC2003/00 IPL Haarentfernungssystem verfasst
Diese Bewertung wurde für Lumea Precision Plus SC2003/00 IPL Haarentfernungssystem verfasst
Pusteblume0815
07/01/2019
Suisse
Tolles Gerät
Super Gerät, ich bin richtig glücklich. Fast alle lästigen Körperhaare sind weg. Nur am Kinn brauchts stetiges Blitzen., d.h. alle paar Wochen mal. Meine Frage ist: wie lange funktioniert der Kristall? Da ich unsicher bin ob er verbraucht ist nach 3 Jahren.Kann man ihn ersetzten ?
Diese Bewertung wurde für Lumea Precision Plus SC2003/00 IPL Haarentfernungssystem verfasst
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Princessa
16/09/2015
Suisse
Endlich störende Haare einfach verschwinden lassen! Perfekt!
Angenehm zu bedienen, lange Akkulaufzeit, bequem ohne Kabel. Aber das wichtigste: die Haare verschwinden wirklich, und die Anwendung ist (je nach Zone ;-) sogar schmerzfrei! Tatsächlich fast wie ein Wunder, Danke!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL Haarentfernungssystem verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL Haarentfernungssystem verfasst