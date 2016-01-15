Der Philips Lumea Precision Plus SC2006 ist ein IPL-Haarentfernungssystem, das meiner Meinung nach relativ gut funktioniert. Die Technologie Durch die innovative, lichtbasierte IPL(Intense Pulsed Light)-Technologie werden die Haare am Nachwachsen gehindert bzw. fallen aus. Allerdings ist diese Technologie aber leider nicht für jeden Menschen geeignet, am besten funktioniert sie jedoch bei Menschen mit heller Hautfarbe und dunklen Körperhaaren. Weitere Hinweise zu dieser Technologie finden Sie hier: www.philips.com/lumea Gerät, Design und Zubehör Das Gerät besteht aus einem haartrocknerähnlichen Gehäuse. Es sieht sehr modern aus von der Form her. Es ist von der Farbe her grau und weiß mit silbernen Teilen und hat Lüftungslöcher. Hinten befindet sich eine Leuchte zur Bereitschaftsanzeige, unten ist die Buchse für den Stecker zum Aufladen. Es gibt einen Ein-/Aus-Schalter, eine Blitztaste, eine Lichtstärkeanzeige von Stufe 1 bis 5, Tasten zur Erhöhung bzw. Senkung der Lichtstärke und eine Ladeanzeige bzw. Akkustandsanzeige. Diese Tasten und Anzeigen sind alle ganz praktisch angeordnet. Zum mitgelieferten Zubehör gehören ein Netzkabel mit Stecker und zwei Aufsätze, der Körper-Aufsatz (für Körperpartien unterhalb des Halses) und der Präzisionssaufsatz (mit zusätzlichem Lichtfilter für Anwendungen im Gesicht (Oberlippe, Kinn), unterhalb der Wangenknochen und an anderen empfindlichen Bereichen, wie Achselhöhlen oder Bikinizone oder andere schwer erreichbare Stellen). Das Tolle an diesem Gerät ist, dass man damit Haare am ganzen Körper entfernen kann. Dem Gerät liegt eine Kurzanleitung bei und eine umfassendere Anleitung, beides auf Deutsch. Weiterhin gibt es einen Garantieschein dazu, ein Reinigungstuch und eine graue Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss für das Gerät und die mitgelieferten Teile, die ich sehr passend finde. Das Gerät lässt sich problemlos und schnell an der Steckdose aufladen und wenn die entsprechende Anzeige leuchtet, ist es voll geladen. Anwendung Zuerst habe ich einen Hauttest durchgeführt, also mit niedriger Lichtintensität an einer der zu behandelnden Hautpartie nahen Stelle geblitzt, und geprüft, ob die Haut nach 24 Stunden Unverträglichkeitsreaktionen zeigt. Dies war bei mir nicht der Fall. Somit konnte ich mit der eigentlichen Behandlung beginnen. Dazu ist notwendig, dass alle Haare gründlich rasiert sind, bevor der Philips Lumea verwendet wird. Dann wählt man je nach Anwendungsgebiet den passenden Aufsatz und steckt ihn einfach auf das Gerät. Mit dem Körperaufsatz schafft man eine schnelle Behandlung z.B. der Beine. Man drückt die Ein-/Aus-Taste am Gerät, um es einzuschalten, dann beginnt es leise zu arbeiten, was sich in etwa anhört wie ein Haartrockner oder Staubsauger. Man kann nun die Lichtstärke individuell einstellen, unter 5 Stufen, von 1 für dunkelbraune Haut über 2 und 3, bis 4 für mittelbraune, hellbraune und beige Haut bis zu 5 dann für helle Haut und entsprechend der Körperhaarfarbe. Zur Behandlung drückt man den Aufsatz im 90 Grad Winkel auf die Haut. Sobald der Kontakt funktioniert, leuchtet die Bereitschaftsanzeige grün und man kann einfach die Blitztaste drücken. Es wird dann ein Blitz ausgelöst, das kann auf der Haut etwas kribbeln, ist aber nicht schlimm. Wenn es doch einmal unangenehm auf der Haut sein sollte, kann man einfach die Lichtstärke runter regulieren. Damit es schneller geht kann man die Blitztaste gedrückt halten (Schieben-Auslösen-Modus) und solange weiterhin Hautkontakt besteht, blitzt man so ganz schnell größere Bereiche, wenn man das Gerät immer weiter schiebt, z.B. auf dem Bein. Wenn man die Blitztaste jedoch nach jedem Impuls los lässt (Absetzen-Auslösen-Modus), kann man hingegen sehr genau arbeiten, z.B. an Knien oder Knöchel. Die Behandlung geht relativ schnell und ist (fast) total schmerzfrei, zum Beispiel habe ich für beide Beine ca. 30 Minuten gebraucht und für das Gesicht 2 Minuten. Im Gesicht war es aber manchmal schwierig eine geeignete Aufsatzposition zu finden, damit man den Blitz auslösen kann, sicher hatte das Gerät dann wegen der Rundungen am Kinn usw. nicht den richtigen Hautkontakt, dagegen hilft Haut straff ziehen und etwas drücken. An den Beinen sollte man sich merken, welche Stellen schon behandelt wurden, also immer Stück für Stück vorgehen oder mit einem weißen Kajalstift anzeichnen. Der Akku hielt auch für eine komplette Behandlung des ganzen Körpers durch, wenn er voll aufgeladen war. Es ist toll, dass das Gerät kabellos arbeitet, da ist man flexibel beim Blitzen, um alle Stellen zu erreichen. Das Gerät empfand ich als nicht zu laut und es war auch geruchlos und nicht zu schwer zum in der Hand Halten. Allerdings kann es zu leichtem Verbrennungsgeruch kommen, wenn auf vorhandenen Haaren geblitzt wird und diese vorher nicht vollständig abrasiert wurden. Man behandelt jede Hautpartie nur einmal, damit es zu keinen Hautirritationen kommt. Man sollte danach auch die Sonne meiden. Die Behandlung wird am Anfang (die ersten 4 bis 5 Behandlungen) nach ca. 2 Wochen wiederholt, da sieht man bereits dass weniger Haarwuchs vorhanden ist, so war es jedenfalls bei mir. Später reicht es alle 4 bis 8 Wochen zu behandeln. So ist diese Behandlung sanft, schmerzfrei und unkompliziert. Kosten und Leistung Das Gerät ist leider relativ teuer, aber diese Technologie ist auch neu und fortgeschritten. Im Vergleich zu einem herkömmlichen Rasierer oder Epilierer lohnt sich evtl. die Anschaffung, wenn man wirklich eine viel versprechende Wirkungsweise bei relativ wenig Aufwand haben möchte und die kabellose Freiheit und Einfachheit der Anwendung genießen möchte. Ein großer Vorteil ist natürlich, dass es kaum weh tut, eigentlich gar nicht. Bei mir persönlich hat das Gerät schon nach 2-3 Behandlungen Wirkung gezeigt, d.h. es wuchsen weniger Haare und diese waren auch irgendwie weicher als vorher. Die Haarentfernung funktionierte super. Also ich bin total begeistert vom Philips Lumea Precision Plus SC2006! Reinigung und Wartung Mit dem beigelegten Tuch kann man das Gerät leicht mit Wasser oder Alkohol reinigen und dann wieder in der Tasche verstauen. Philips verspricht, dass keine Ersatzteile benötigt werden, da das Gerät mit einer Hochleistungslampe ausgestattet ist, die nicht ersetzt werden muss. Sie kann ca. 140.000 Lichtblitze erzeugen und sollte laut Philips mehr als 5 Jahre halten. Der Philips Lumea Precision Plus SC2006 ist eben ein Qualitätsprodukt der Marke Philips. Fazit Empfehlenswert, modern, wirksam, praktisch, schmerzfrei, teuer