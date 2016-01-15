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Eingestellt
Der beste Weg, um das Nachwachsen von Haaren zu verhindern
Das Philips Lumea IPL ist das effektivste Haarentfernungssystem und vollbringt wahre Wunder, um dem Nachwachsen von Haaren am Körper vorzubeugen. Sanfte Lichtimpulse sorgen bei regelmäßiger Anwendung für eine seidenglatte Haut an jedem Tag.
Zur Verwendung am Körper und im Gesicht
15 Minuten für beide Unterschenkel
Lebensdauer <gt/> 140.000 Lichtimpulse
Kabelloses Design
Philips Lumea behandelt die Haarwurzeln mit sanften Lichtimpulsen, wodurch das Haar ausfällt und Nachwachsen verhindert wird. Eine regelmäßige Wiederholung hält Ihre Haut lang anhaltend glatt.
Unsere klinischen Studien haben eine deutliche Haarreduzierung nach nur vier Behandlungen im Abstand von zwei Wochen gezeigt. Wiederholen Sie die Behandlung einfach bei Bedarf, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Der Zeitraum zwischen den Behandlungen kann je nach individuellem Haarwuchs variieren.
Philips Lumea arbeitet mit einer lichtbasierten Technologie namens "IPL" (Intense Pulsed Light), die in professionellen Schönheitssalons zur Haarentfernung verwendet wird. Mit Philips Lumea können Sie diese innovative Technologie nun jederzeit sicher und effektiv zu Hause nutzen. Philips arbeitete zur Entwicklung des innovativen Haarentfernungssystems sehr eng mit führenden Dermatologen zusammen. Wir haben über 10 Jahre umfassende Verbraucherstudien mit mehr als 2000 Frauen durchgeführt.
Auszeichnungen
4.0
von 5
108
Bewertungen
81%
empfehlen dieses Produkt.
Bideline
15/01/2016
Suisse
Verifizierter Käufer
Sehr handlich und gut zu halten.
Finde es ist äusserst praktisch in der Anwendung, nicht zu laut und überzeugt durch gutes Design. Die Aufsätze sind praktisch und lassen sich problemlos abnehmen und reinigen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea Precision SC2006/11 IPL Haarentfernungssystem verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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muniweh
29/09/2014
Suisse
Tatsächlich
Ich war ja auch skeptisch, aber tatsächlich ist der Haarwuchs unter den Achseln und im Bikini deutlich schwächer nach einigen Anwendungen. Die Anwendung ist absolut schmerzfrei und ich reagiere auch nicht mit Rötungen auf die Behandlung. Das Philips Lumea Precision IPL Haarentfernungssystem kann ich ruhigen Gewissens weiter empfehlen! Ist das Gerät einmal aufgeladen, kann man es auch sofort wieder aus der Schachtel nehmen und brauchen, ohne lange Lade- oder Aufwärmzeiten.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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luna79
14/05/2014
Suisse
gebe ich nicht mehr her
ich gehörte zu den glücklichen auserwählten, welche die Lumea testen durften. danke philips für dieses erlebnis. seit der schwangerschaft litt ich unter der starken behaarung. vorallem an den beinen und im gesicht. dwachsen, zuckern, rasieren und epilieren standen zum wöchentlichen programm. mühsam und schmerzhaft. die anwendung von Lumea ist ganz einfach. zwar am anfang etwas mühsam, aber seit der 3. anwendung klappt es bei mir sehr gut. der tip mit dem weissen kajal würde ich unbedingt einhalten, vorallem am anfang. und vorher die stelle gut rasieren. schmerzhaft ist die anwendung gar nicht. es gibt ein par stellen da verspührt mein einen kleines ziehen, aber das ist nix im vergleich zum epilieren. die Lumea hat mich überzeugt. bereits nach der 3. Anwendung blieben meine beine länger glatt. keine stoppeln nix. ich bin überrascht und beeindruckt. das einzige negative das man das lumea nicht über tattoos anwenden kann, aber das ist ja ein sehr kleines minus und nicht alles haben eines. dieses, für mich "wundergerät" , ist nicht mehr aus meinem leben zu denken. es erleichtert so vieles und ich fühle mich endlich wieder richtig wohl. danke philips!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea Precision SC2006/11 IPL Haarentfernungssystem verfasst
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