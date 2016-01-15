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Eingestellt

Lumea PrecisionIPL Haarentfernungssystem

SC2006/11

4

| (108) Bewertungen | 81% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Der beste Weg, um das Nachwachsen von Haaren zu verhindern

Das Philips Lumea IPL ist das effektivste Haarentfernungssystem und vollbringt wahre Wunder, um dem Nachwachsen von Haaren am Körper vorzubeugen. Sanfte Lichtimpulse sorgen bei regelmäßiger Anwendung für eine seidenglatte Haut an jedem Tag.

Alle Vorteile anzeigen

für glatte Haut zu Hause

Der beste Weg, um das Nachwachsen von Haaren zu verhindern

  • Zur Verwendung am Körper und im Gesicht

  • 15 Minuten für beide Unterschenkel

  • Lebensdauer <gt/> 140.000 Lichtimpulse

  • Kabelloses Design

Genießen Sie jeden Tag glatte Haut

Genießen Sie jeden Tag glatte Haut

Philips Lumea behandelt die Haarwurzeln mit sanften Lichtimpulsen, wodurch das Haar ausfällt und Nachwachsen verhindert wird. Eine regelmäßige Wiederholung hält Ihre Haut lang anhaltend glatt.

Einfach wirksam

Unsere klinischen Studien haben eine deutliche Haarreduzierung nach nur vier Behandlungen im Abstand von zwei Wochen gezeigt. Wiederholen Sie die Behandlung einfach bei Bedarf, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Der Zeitraum zwischen den Behandlungen kann je nach individuellem Haarwuchs variieren.

Zur sicheren Verwendung zu Hause

Zur sicheren Verwendung zu Hause

Philips Lumea arbeitet mit einer lichtbasierten Technologie namens "IPL" (Intense Pulsed Light), die in professionellen Schönheitssalons zur Haarentfernung verwendet wird. Mit Philips Lumea können Sie diese innovative Technologie nun jederzeit sicher und effektiv zu Hause nutzen. Philips arbeitete zur Entwicklung des innovativen Haarentfernungssystems sehr eng mit führenden Dermatologen zusammen. Wir haben über 10 Jahre umfassende Verbraucherstudien mit mehr als 2000 Frauen durchgeführt.

Technische Daten

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Auszeichnungen

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Bewertungen

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4.0

von 5

108

Bewertungen

81%

empfehlen dieses Produkt.

15/01/2016

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Sehr handlich und gut zu halten.

Finde es ist äusserst praktisch in der Anwendung, nicht zu laut und überzeugt durch gutes Design. Die Aufsätze sind praktisch und lassen sich problemlos abnehmen und reinigen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea Precision SC2006/11 IPL Haarentfernungssystem verfasst

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29/09/2014

Suisse

Suisse

Tatsächlich

Ich war ja auch skeptisch, aber tatsächlich ist der Haarwuchs unter den Achseln und im Bikini deutlich schwächer nach einigen Anwendungen. Die Anwendung ist absolut schmerzfrei und ich reagiere auch nicht mit Rötungen auf die Behandlung. Das Philips Lumea Precision IPL Haarentfernungssystem kann ich ruhigen Gewissens weiter empfehlen! Ist das Gerät einmal aufgeladen, kann man es auch sofort wieder aus der Schachtel nehmen und brauchen, ohne lange Lade- oder Aufwärmzeiten.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea Precision SC2006/11 IPL Haarentfernungssystem verfasst

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14/05/2014

Suisse

Suisse

gebe ich nicht mehr her

ich gehörte zu den glücklichen auserwählten, welche die Lumea testen durften. danke philips für dieses erlebnis. seit der schwangerschaft litt ich unter der starken behaarung. vorallem an den beinen und im gesicht. dwachsen, zuckern, rasieren und epilieren standen zum wöchentlichen programm. mühsam und schmerzhaft. die anwendung von Lumea ist ganz einfach. zwar am anfang etwas mühsam, aber seit der 3. anwendung klappt es bei mir sehr gut. der tip mit dem weissen kajal würde ich unbedingt einhalten, vorallem am anfang. und vorher die stelle gut rasieren. schmerzhaft ist die anwendung gar nicht. es gibt ein par stellen da verspührt mein einen kleines ziehen, aber das ist nix im vergleich zum epilieren. die Lumea hat mich überzeugt. bereits nach der 3. Anwendung blieben meine beine länger glatt. keine stoppeln nix. ich bin überrascht und beeindruckt. das einzige negative das man das lumea nicht über tattoos anwenden kann, aber das ist ja ein sehr kleines minus und nicht alles haben eines. dieses, für mich "wundergerät" , ist nicht mehr aus meinem leben zu denken. es erleichtert so vieles und ich fühle mich endlich wieder richtig wohl. danke philips!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea Precision SC2006/11 IPL Haarentfernungssystem verfasst

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