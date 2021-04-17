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  • Bürstenkopf für empfindliche Haut
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VisaPureErsatz-Bürstenkopf für empfindliche Haut

SC5991/10

4.6
| (94) Bewertungen | 97% empfehlen dieses Produkt.
Bürstenkopf für empfindliche Haut
Der Bürstenkopf für empfindliche Haut ermöglicht mit seinen speziellen dünneren Borsten und einer einzigartigen Technologie für sanftes Gleiten eine besonders schonende Reinigung ohne Hautreizungen. Reinigen Sie Ihre Haut ganz sanft mit 32.000 seidigweichen Borsten.
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Kompatible Produkte
VisaPure

VisaPure
Bürstenkopf-Set

SC5302/00

Für reine und weiche Haut

Bürstenkopf für empfindliche Haut

  • Für normale bis empfindliche Haut

  • Für die tägliche Anwendung

  • Alle 3 Monate austauschen

  • Einfaches Austauschen

Bürstenkopf für sensible Haut, geeignet für normale bis empfindliche Hauttypen

Genauso sanft zur sensiblen Haut wie die Reinigung von Hand. Reinigung mit einzigartigen, sanften und weichen Borsten, ohne die Haut auszutrocknen. Die speziellen Borsten sind sogar dünner und weicher als die eines normalen Bürstenkopfs und sorgen für eine weichere und gründlichere Reinigung. Besonders geeignet für sensible Haut.

Verbessert die Aufnahme Ihrer Lieblings-Hautpflegeprodukte

Verbessert die Aufnahme Ihrer Lieblings-Hautpflegeprodukte

Durch die Reinigung mit VisaPure können Sie mehr Make-up-Rückstände und abgestorbene Hautzellen entfernen. Dank des gründlichen Reinigungseffekts werden Hautpflegeprodukte wie Cremes, Seren und Essenzen besser von der Haut aufgenommen.

Gesichtsreinigungsbürste mit einmaliger Borstengestaltung

Alle VisaPure-Bürsten bieten die einmalige 5-in-1-Bürstentechnologie. Jede einzelne Faser wurde zweimal poliert, damit sie leichter über die Haut gleitet. VisaPure-Fasern sind extra lang und daher absolut hautschonend. Für eine optimale Reinigung sind die VisaPure-Fasern bis zu dreimal kleiner als Ihre Poren und eng verteilt, so erreichen sie in einer Anwendung mehr Poren. Die Reinigung fühlt sich äußerst angenehm an. Das Fasermaterial wurde speziell ausgewählt, um besonders wasserfest zu sein.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.6

von 5

94

Bewertungen

97%

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2

17/04/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr gute Bürste

Schnelle Lieferung und gute Preis Sehr sanfte Gesicht Bürste

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Diese Bewertung wurde für VisaPure SC5991/10 Ersatz-Bürstenkopf für empfindliche Haut verfasst

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03/09/2019

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Perfekt für empfindliche Haut

Sehr sanfte Reinigungsbürste für trockene, empfindliche Haut.

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16/11/2017

Deutschland

Deutschland

Top Reinigung für das Gesicht

Sehr gut Hand zu haben. Das Gesicht fühlt sich richtig gereinigt danach.

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Diese Bewertung wurde für VisaPure SC5990/10 Reinigungsbürste für normale Haut verfasst

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