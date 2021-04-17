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  • Erfrischt müde Augen
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Zubehörkopf für VisaPure Advanced

SC6040/00

4.6
| (94) Bewertungen | 97% empfehlen dieses Produkt.
Erfrischt müde Augen
Der Aufsatz für wach aussehende Augen verleiht müden Augen am Morgen mehr Frische. Das hochwertige kühlende Material und das anpassbare DualMotion-Programm sorgen für eine sanfte und angenehme Massage. Genießen Sie 30 Sekunden lang pure Frische. So kann der Tag beginnen!
Alle Vorteile anzeigen

Mehr Frische für müde Augen

Erfrischt müde Augen

  • Wache Augen

  • Intelligenter Kopf

Mehr Frische für müde Augen am Morgen

Der Aufsatz für wach aussehende Augen besteht aus einem speziellen kühlenden Material mit einer hochwertigen Keramikbeschichtung. Er liefert sofortige Ergebnisse, da er die Haut unter den Augen innerhalb von Sekunden abkühlt und müden Augen so mehr Frische verleiht.

Sanft zur dünnen, empfindlichen Haut um die Augen

Dank des glatten Materials und sanften Programms von DualMotion bietet der Aufsatz für wach aussehende Augen eine sanfte Massage, die die dünne und empfindliche Haut um die Augen schont.

Sanftes Massageprogramm mit 120 Nano-Vibrationen pro Sekunde

Sanftes Massageprogramm mit 120 Nano-Vibrationen pro Sekunde

Das individuelle DualMotion-Programm für Fresh Eyes liefert 120 Nano-Vibrationen pro Sekunde, für eine sanfte, angenehme und belebende Massage um die Augen. Es wurde so entwickelt, dass es sanft auf die dünne und empfindliche Haut um die Augen wirkt. Das Fresh Eyes-Programm ist ein kurzes Programm von 30 Sekunden, damit Sie es schnell in Ihre tägliche Hautpflege am Morgen integrieren können!

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.6

von 5

94

Bewertungen

97%

empfehlen dieses Produkt.

2

17/04/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr gute Bürste

Schnelle Lieferung und gute Preis Sehr sanfte Gesicht Bürste

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Diese Bewertung wurde für VisaPure SC5991/10 Ersatz-Bürstenkopf für empfindliche Haut verfasst

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03/09/2019

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Perfekt für empfindliche Haut

Sehr sanfte Reinigungsbürste für trockene, empfindliche Haut.

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16/11/2017

Deutschland

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Top Reinigung für das Gesicht

Sehr gut Hand zu haben. Das Gesicht fühlt sich richtig gereinigt danach.

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Diese Bewertung wurde für VisaPure SC5990/10 Reinigungsbürste für normale Haut verfasst

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