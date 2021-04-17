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Belebende Massage
Intelligenter Kopf
Mit dem Bürstenkopf zur revitalisierenden Massage und seinem maßgeschneiderten DualMotion-Programm fördern Sie die Durchblutung, was Ihnen strahlende Haut mit einem gesunden Glanz verleiht. Erleben Sie ein angenehmes, belebendes Gefühl auf Ihrer Haut.
Der Bürstenkopf zur revitalisierenden Massage ermöglicht eine Tiefenmassage, die die unteren Hautschichten erreicht. So entspannen sich die kleinen Gesichtsmuskeln, und Sie fühlen sich wohler.
Das maßgeschneiderte DualMotion-Programm sorgt für ein revitalisierendes und entspannendes Erlebnis. Es wurde mit Experten der japanischen Massage entwickelt und ahmt die bekannten Massagetechniken Petrissage und Tapotement nach. Es erreicht das, was Ihre Hände nicht schaffen. Dank des eleganten und funktionalen Designs des Bürstenkopfes mit seinen fünf kleinen Kugeln fühlt es sich an, als würden 750 Fingerspitzen pro Minute Ihre Haut sanft massieren. Das Programm zur belebenden Massage dauert 3 Minuten. Sie können mehrmals pro Woche eine Gesichtsmassage genießen.
4.6
von 5
94
Bewertungen
97%
empfehlen dieses Produkt.
Grazyna M
17/04/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gute Bürste
Schnelle Lieferung und gute Preis Sehr sanfte Gesicht Bürste
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure SC5991/10 Ersatz-Bürstenkopf für empfindliche Haut verfasst
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Chérie
03/09/2019
Deutschland
Verifizierter Käufer
Perfekt für empfindliche Haut
Sehr sanfte Reinigungsbürste für trockene, empfindliche Haut.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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anonym2
16/11/2017
Deutschland
Top Reinigung für das Gesicht
Sehr gut Hand zu haben. Das Gesicht fühlt sich richtig gereinigt danach.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure SC5990/10 Reinigungsbürste für normale Haut verfasst
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