Peelingaufsatz für schonende Behandlung

Empfohlen am Anfang der Mikrodermabrasions-Anwendung oder für Frauen mit empfindlicher Haut bzw. wenn die Haut empfindlicher auf saisonale oder hormonelle Änderungen reagiert. Entwickelt mit Dermatologen, für den Gebrauch zu Hause geeignet. Wenn Sie einen neuen Aufsatz verwenden, beginnen Sie immer mit einer begrenzten Anzahl an Wiederholungen, um die Haut an die intensivere Anwendung zu gewöhnen.*