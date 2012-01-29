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Eingestellt
SCD138/60
Schwarz
3M Thinsulate™ isolierte Flaschentasche, die 2 Avent Flaschen mit vorher abgekochtem, heißem Wasser warm bzw. kalte, fertig zubereitete Milchnahrung oder Muttermilch über mehrere Stunden kühl hält.
Leicht zugängliche Haupt- und Seitenfächer.
3.1
von 5
40
Bewertungen
Alice
29/01/2012
Deutschland
Babymesse
Ich habe dies auf der Babymesse in München gewonnen und bin sehr glücklich darüber. Es hält die Getränke warm/kalt und sieht toll aus. Ist außerdem leicht zu bedienen. Verstellbarer Riemengurt, daher auch möglich die Tasche an den Ki. Wagen zu hängen :D
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Diese Bewertung wurde für SCD150/60 Avent Neopren-ThermaBag verfasst
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Debfly
23/11/2019
United Kingdom
Great for keeping drinks cold
It's the perfect size, very convenient, love the shoulder strap
Vorteile
Perfect size for slim cans of drink like small Red Bull
Nachteile
Can't machine wash, only sponge dry
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Diese Bewertung wurde für SCD150/50 Avent Neoprene ThermaBag verfasst
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aria
10/10/2017
Italia
Perfetto
Zaino perfetto per la mamma, elegante, leggero, comodo, versatile.
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