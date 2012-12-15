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  • Hilft, Ihr Baby zu beruhigen, besonders nachts*
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Eingestellt

Philips AventStarter-Set für Neugeborene

SCD270/00

4.8
| (24) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Hilft, Ihr Baby zu beruhigen, besonders nachts*
Philips Avent Starter-Set SCD270/00 mit 4 BPA-freien Flaschen (2 x 125 ml und 2 x 260 ml)
Alle Vorteile anzeigen

Weniger Koliken**

Hilft, Ihr Baby zu beruhigen, besonders nachts*

Diese Flasche besteht aus PES – einem BPA-freien Material.

Diese Flasche besteht aus PES – einem BPA-freien Material.

Für die problemlose Kombination von Stillen und Flaschenernährung

Für die problemlose Kombination von Stillen und Flaschenernährung

Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt Ihr Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.

Klinisch erwiesen: deutlich weniger Unwohlsein

Klinisch erwiesen: deutlich weniger Unwohlsein

Ausreichend Schlaf und eine ausgewogene Ernährung sind für die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihres Babys unverzichtbar. In einer klinischen Studie wurde untersucht, ob das Design der Flaschen Auswirkungen auf das Verhalten der Babys und Kleinkinder hat. Dabei zeigte sich, dass die Philips Avent Klassik-Babyflasche gegenüber der Vergleichsflasche Unwohlsein um etwa 28 Minuten pro Tag reduziert (46 Min im Vergleich zu 74 Min, P = 0,05). Dies gilt besonders nachts.**

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.8

von 5

24

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

15/12/2012

Deutschland

Deutschland

Unglaublich Toll ! ! !

Einfach super und leicht in der beutzung für die kleinen. Mein kleiner hat die Flasche sofort angenommen wie meine Brust. Die Saugvorrichtung ist der Brustwarze sehr schön nachempfunden. Als mein kleiner und ich erst eine andere Marke ausprobiert hatten und die nicht eine so Brustwarzenähnlichen Sauger hatte, ist immer alles beim trinken aus dem Mund gelaufen. Aber mit diesen Flaschen nicht. Kann ich nur jeder Mutter und auch Vater natürlich empfehlen :)

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Diese Bewertung wurde für SCD270/00 Starter-Set für Neugeborene verfasst

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07/12/2013

España

España

Muy útil

Muy practico, mucho uso le he dado para mis hijos, se pueden meter en lavavajillas, producto que se puede volver a usar para el siguiente hijo, cambiando las tetinas.

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Diese Bewertung wurde für SCD270/00 Selección para recién nacidos verfasst

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13/09/2013

España

España

Practico

Tiene todo lo necesario y una calidad excepcional.

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Diese Bewertung wurde für SCD270/00 Selección para recién nacidos verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer klinischen Studie leiden Babys im Alter von 2 Wochen weniger an Unwohlsein als Babys, die mit einer anderen Flasche gefüttert werden. (Studie des Institute of Child Health, London 2008.)

  2. Eine klinische Studie hat gezeigt, dass zwei Wochen alte Babys, die mit der Avent Flasche gefüttert werden, besonders nachts weniger unter Koliken leiden als Babys, die mit einer herkömmlichen Flasche gefüttert werden.