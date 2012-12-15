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Eingestellt
Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt Ihr Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.
Ausreichend Schlaf und eine ausgewogene Ernährung sind für die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihres Babys unverzichtbar. In einer klinischen Studie wurde untersucht, ob das Design der Flaschen Auswirkungen auf das Verhalten der Babys und Kleinkinder hat. Dabei zeigte sich, dass die Philips Avent Klassik-Babyflasche gegenüber der Vergleichsflasche Unwohlsein um etwa 28 Minuten pro Tag reduziert (46 Min im Vergleich zu 74 Min, P = 0,05). Dies gilt besonders nachts.**
4.8
von 5
24
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Jessie
15/12/2012
Deutschland
Unglaublich Toll ! ! !
Einfach super und leicht in der beutzung für die kleinen. Mein kleiner hat die Flasche sofort angenommen wie meine Brust. Die Saugvorrichtung ist der Brustwarze sehr schön nachempfunden. Als mein kleiner und ich erst eine andere Marke ausprobiert hatten und die nicht eine so Brustwarzenähnlichen Sauger hatte, ist immer alles beim trinken aus dem Mund gelaufen. Aber mit diesen Flaschen nicht. Kann ich nur jeder Mutter und auch Vater natürlich empfehlen :)
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Diese Bewertung wurde für SCD270/00 Starter-Set für Neugeborene verfasst
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Mary2012
07/12/2013
España
Muy útil
Muy practico, mucho uso le he dado para mis hijos, se pueden meter en lavavajillas, producto que se puede volver a usar para el siguiente hijo, cambiando las tetinas.
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Diese Bewertung wurde für SCD270/00 Selección para recién nacidos verfasst
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Bisitri
13/09/2013
España
Practico
Tiene todo lo necesario y una calidad excepcional.
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Laut einer klinischen Studie leiden Babys im Alter von 2 Wochen weniger an Unwohlsein als Babys, die mit einer anderen Flasche gefüttert werden. (Studie des Institute of Child Health, London 2008.)
Eine klinische Studie hat gezeigt, dass zwei Wochen alte Babys, die mit der Avent Flasche gefüttert werden, besonders nachts weniger unter Koliken leiden als Babys, die mit einer herkömmlichen Flasche gefüttert werden.