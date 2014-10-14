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Philips AventStarter-Set für Neugeborene

SCD271/00

4.6

| (14) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Hilft, Ihr Baby zu beruhigen, besonders nachts*

Eine praktische Sammlung mit 4 klassischen Flaschen (2 x 125 ml und 2 x 260 ml), einer Flaschen- und Saugerbürste und einem weißen, durchsichtigen Schnuller (0 bis 6 Monate).

Alle Vorteile anzeigen

Weniger Koliken**

Hilft, Ihr Baby zu beruhigen, besonders nachts*

  • Classic

Fünf verschiedene Saugerstufen

Fünf verschiedene Saugerstufen

Es sind fünf verschiedene Saugerstufen verfügbar.

Produkt ohne BPA

Produkt ohne BPA

Dieses Produkt ist BPA-frei.

Gebogener Bürstenkopf mit fester Spitze

Gebogener Bürstenkopf mit fester Spitze

Mit der Flaschen- und Saugerbürste mit gekrümmtem Bürstenkopf und handlichem Griff lassen sich sämtliche Flaschen, Sauger und andere Fütterutensilien gründlich reinigen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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4.6

von 5

14

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

14/10/2014

Italia

Italia

ottimo biberon

l'ho usato per molto tempo per il mio bambino ed è ottimo e dura a lungo.

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Diese Bewertung wurde für SCD271/00 Set "Prime Poppate" verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCD271/00 Set "Prime Poppate" verfasst

11/12/2013

España

España

EL MEJOR

Este set me lo regalaron cuando nació mi hijo y, aunque probé otros, ninguno de ellos me convenció. Resistentes, económicos, ergonómicos, después de muchos usos igual.

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Diese Bewertung wurde für SCD271/00 Selección para recién nacidos verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCD271/00 Selección para recién nacidos verfasst

11/12/2013

España

España

Se adapta al niño

He probado bastante biberones porque además mi hijo no es muy comilón, pero desde que me aconsejaron este he notado que come más, que ya no rechaza el bibe, así que para mi ok.

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Diese Bewertung wurde für SCD271/00 Selección para recién nacidos verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCD271/00 Selección para recién nacidos verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer klinischen Studie leiden Babys im Alter von 2 Wochen weniger an Unwohlsein als Babys, die mit einer anderen Flasche gefüttert werden. (Studie des Institute of Child Health, London 2008.)

  2. Eine klinische Studie hat gezeigt, dass zwei Wochen alte Babys, die mit der Avent Flasche gefüttert werden, besonders nachts weniger unter Koliken leiden als Babys, die mit einer herkömmlichen Flasche gefüttert werden.