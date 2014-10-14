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Eingestellt
Hilft, Ihr Baby zu beruhigen, besonders nachts*
Eine praktische Sammlung mit 4 klassischen Flaschen (2 x 125 ml und 2 x 260 ml), einer Flaschen- und Saugerbürste und einem weißen, durchsichtigen Schnuller (0 bis 6 Monate).
Classic
Es sind fünf verschiedene Saugerstufen verfügbar.
Dieses Produkt ist BPA-frei.
Mit der Flaschen- und Saugerbürste mit gekrümmtem Bürstenkopf und handlichem Griff lassen sich sämtliche Flaschen, Sauger und andere Fütterutensilien gründlich reinigen.
4.6
von 5
14
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
monilore
14/10/2014
Italia
ottimo biberon
l'ho usato per molto tempo per il mio bambino ed è ottimo e dura a lungo.
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Diese Bewertung wurde für SCD271/00 Set "Prime Poppate" verfasst
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emagazar
11/12/2013
España
EL MEJOR
Este set me lo regalaron cuando nació mi hijo y, aunque probé otros, ninguno de ellos me convenció. Resistentes, económicos, ergonómicos, después de muchos usos igual.
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Diese Bewertung wurde für SCD271/00 Selección para recién nacidos verfasst
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Maryettha
11/12/2013
España
Se adapta al niño
He probado bastante biberones porque además mi hijo no es muy comilón, pero desde que me aconsejaron este he notado que come más, que ya no rechaza el bibe, así que para mi ok.
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Laut einer klinischen Studie leiden Babys im Alter von 2 Wochen weniger an Unwohlsein als Babys, die mit einer anderen Flasche gefüttert werden. (Studie des Institute of Child Health, London 2008.)
Eine klinische Studie hat gezeigt, dass zwei Wochen alte Babys, die mit der Avent Flasche gefüttert werden, besonders nachts weniger unter Koliken leiden als Babys, die mit einer herkömmlichen Flasche gefüttert werden.