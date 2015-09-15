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Eingestellt
SCD510/00
Kristallklar
Dank DECT-Technologie kann eine störungsfreie Übertragung von anderen Transmittern wie Babyphones, kabellosen Telefonen und Handys garantiert werden. Die Datenverschlüsselung gewährleistet eine sichere private Verbindung, sodass nur Sie Ihr Baby hören.
Hören Sie jedes Kichern, Glucksen und jeden Schluckauf in kristallklarer Qualität. Die DECT-Technologie gewährleistet hohe Qualität und kristallklaren Klang, damit Sie Ihr Baby immer hören können.
Dank der kleinen, wiederaufladbaren Elterneinheit sind Sie bis zum nächsten Aufladen bis zu 24 Stunden kabellos erreichbar
3.6
von 5
54
Bewertungen
RatzundRübe
15/09/2015
Deutschland
Verifizierter Käufer
Prima Empfang
Sehr zufrieden, Empfang prima. Sendeleistung auch.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCD510/00 DECT Babyphone verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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temale
15/09/2015
Deutschland
Verifizierter Käufer
Prima Empfang
Sehr zufrieden, Empfang prima. Sendeleistung auch.
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Neumama
06/02/2012
Deutschland
Auch mit W-Lan keine Störgeräusche
Haben uns das jetzt geholt, weil unser altes kaputt ging. Kann nicht darüber klagen, im Gegensatz zu unserem alten rauscht und krisselt es nicht wie wild und leidet nicht an unserem W-Lan (das wir nachts dann ausgeschaltet haben) oder dem der Nachbarn (das wir nicht ausschalten konnten). Das ein teil Akkus und das andere Batterien kriegt ist etwas komisch, da hätte man auch beide mit Akku machen können. Ob der hält was er verspricht bleibt abzuwarten. Haben es übrigens für 59€ im Handel bekommen.
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzern von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.