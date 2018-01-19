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Eingestellt

Philips Avent Audio MonitorsDECT-Babyphone

SCD560/00

4.3
| (78) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.
Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby
Unser neues DECT SCD560/00 Babyphone sorgt für absolute Sicherheit. Es bietet Ihnen eine sichere Verbindung mit kristallklarem Klang, Temperaturregelung, ein beruhigendes Nachtlicht sowie Schlaflieder für Ihr Baby.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Zusätzliche Unterstützung für Sie und Ihr Baby

Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby

  • Die sichere Verbindung zu Ihrem Baby

  • Nachtlicht und Schlaflieder

  • Gegensprechfunktion

Absolut störungsfrei für eine private Atmosphäre dank DECT-Technologie

Absolut störungsfrei für eine private Atmosphäre dank DECT-Technologie

Dank DECT-Technologie kann eine störungsfreie Übertragung von anderen Transmittern wie Babyphones, kabellosen Telefonen und Handys garantiert werden. Die Datenverschlüsselung gewährleistet eine sichere private Verbindung, sodass nur Sie Ihr Baby hören.

Perfekter klarer Klang dank DECT-Technologie

Perfekter klarer Klang dank DECT-Technologie

Hören Sie jedes Kichern, Glucksen und jeden Schluckauf in kristallklarer Qualität. Die DECT-Technologie (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) gewährleistet hohe Qualität und kristallklaren Klang, damit Sie Ihr Baby immer hören können.

Energiesparender Smart ECO-Modus

Energiesparender Smart ECO-Modus

Der einzigartige Smart ECO-Modus reduziert die Übertragungsleistung und erhöht die Akkulebensdauer. Je näher Sie an Ihrem Baby sind, desto weniger Energie benötigen Sie für eine perfekte Verbindung (in den USA und in Kanada nicht verfügbar).

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.3

von 5

78

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

19/01/2018

Suisse

Suisse

Sehr schönes Babyphone

Im Gegensatz zum teureren Modell (haben wir auch), ist dieses in der Handhabung etwas weniger komfortabel, weil man den Empfänger an das kleine Kabel anstecken muss. Das teurere Modell hat ein Fussstück, wo man den Empfänger drauf stellen kann zum laden. Insgesamt eine gelungene Sache, die Philips Babyphones. Schade ist auch, dass man das blaue Licht nicht abschalten kann, manchmal nervt es ein wenig.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Audio Monitors SCD560/00 DECT-Babyphone verfasst

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12/03/2013

Suisse

Suisse

Ultramodernes Babyphone

Das beste Babyphone was ich bisher hatte, ja vor 5 Jahren (bei meinem Großen) da gab es noch keine Raumtemperaturmessung, eine Gegensprecheinrichtung, kein Nachtlicht und keine Schlaflieder, es gab auch keine Essenzeit-Erinnerung! Ein Hoch auf die Technik!!! Ich bin so froh dass ich mich auf das babyphone verlassen kann, es gibt mir das Gefühl das es meinem Baby Gut geht wenn es im Zimmer neben an schläft, ich höre es wenn es sich bewegt oder unruhig wird bevor es schreit, ich weiss dass ich mein Baby beruhigen kann wenn ich mal kurz in der Küche beschäftigt bin und kann beruhigende Sclaflieder einstellen wenn es mal länger dauert, auch die Reichweite im ganzen Haus ist super! Ich möchte es nicht mehr missen!

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Diese Bewertung wurde für Audio Monitors SCD560/00 DECT-Babyphone verfasst

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08/03/2013

Suisse

Suisse

gute Qualität

das Gerät überzeugt durch qualität und Zuverlässigkeit,mein Baby und ich waren damit sehr zufrieden

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzern von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Der Empfangsbereich des Babyphones ist von der Umgebung und anderen Faktoren abhängig, die das Übertragungssignal stören könnten.