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Eingestellt
Die sichere Verbindung zu Ihrem Baby
Nachtlicht und Schlaflieder
Gegensprechfunktion
Dank DECT-Technologie kann eine störungsfreie Übertragung von anderen Transmittern wie Babyphones, kabellosen Telefonen und Handys garantiert werden. Die Datenverschlüsselung gewährleistet eine sichere private Verbindung, sodass nur Sie Ihr Baby hören.
Hören Sie jedes Kichern, Glucksen und jeden Schluckauf in kristallklarer Qualität. Die DECT-Technologie (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) gewährleistet hohe Qualität und kristallklaren Klang, damit Sie Ihr Baby immer hören können.
Der einzigartige Smart ECO-Modus reduziert die Übertragungsleistung und erhöht die Akkulebensdauer. Je näher Sie an Ihrem Baby sind, desto weniger Energie benötigen Sie für eine perfekte Verbindung (in den USA und in Kanada nicht verfügbar).
4.3
von 5
78
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
Marcel
19/01/2018
Suisse
Sehr schönes Babyphone
Im Gegensatz zum teureren Modell (haben wir auch), ist dieses in der Handhabung etwas weniger komfortabel, weil man den Empfänger an das kleine Kabel anstecken muss. Das teurere Modell hat ein Fussstück, wo man den Empfänger drauf stellen kann zum laden. Insgesamt eine gelungene Sache, die Philips Babyphones. Schade ist auch, dass man das blaue Licht nicht abschalten kann, manchmal nervt es ein wenig.
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Diese Bewertung wurde für Audio Monitors SCD560/00 DECT-Babyphone verfasst
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daddy23
12/03/2013
Suisse
Ultramodernes Babyphone
Das beste Babyphone was ich bisher hatte, ja vor 5 Jahren (bei meinem Großen) da gab es noch keine Raumtemperaturmessung, eine Gegensprecheinrichtung, kein Nachtlicht und keine Schlaflieder, es gab auch keine Essenzeit-Erinnerung! Ein Hoch auf die Technik!!! Ich bin so froh dass ich mich auf das babyphone verlassen kann, es gibt mir das Gefühl das es meinem Baby Gut geht wenn es im Zimmer neben an schläft, ich höre es wenn es sich bewegt oder unruhig wird bevor es schreit, ich weiss dass ich mein Baby beruhigen kann wenn ich mal kurz in der Küche beschäftigt bin und kann beruhigende Sclaflieder einstellen wenn es mal länger dauert, auch die Reichweite im ganzen Haus ist super! Ich möchte es nicht mehr missen!
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andrea
08/03/2013
Suisse
gute Qualität
das Gerät überzeugt durch qualität und Zuverlässigkeit,mein Baby und ich waren damit sehr zufrieden
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzern von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Der Empfangsbereich des Babyphones ist von der Umgebung und anderen Faktoren abhängig, die das Übertragungssignal stören könnten.