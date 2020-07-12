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Eingestellt
SCD580/00
Die sichere Verbindung zu Ihrem Baby
Sternenhimmel-Projektion
Gegensprechfunktion u. MP3-Schlaflieder
Vibrationsalarm
Ist Ihr Baby noch unruhig, nachdem Sie es zu Bett gebracht haben, können Sie es durch die Sternenhimmel-Projektion beruhigen und sanft in den Schlaf wiegen. Die Sternenhimmel-Projektion kann über die Eltern- oder Babyeinheit aktiviert werden. (Fernbedienung nicht in den USA und Kanada erhältlich).
Beruhigen Sie Ihr Baby sanft mit Ihrem selbst ausgewähltem Lied und einem warmen, besinnlichen Strahlen des Nachtlichts. Durch MP3-Plug and Play können Sie Ihre selbst ausgewählten Titel wiedergeben. Dank Ihrer persönlichen Musik im Kinderzimmer können Sie Ihr Baby schnell in den Schlaf wiegen. (Fernbedienung in den USA und Kanada nicht erhältlich).
Dank DECT-Technologie kann eine störungsfreie Übertragung von anderen Transmittern wie Babyphones, kabellosen Telefonen und Handys garantiert werden. Die Datenverschlüsselung gewährleistet eine sichere private Verbindung, sodass nur Sie Ihr Baby hören.
4.0
von 5
120
Bewertungen
Hacke
12/07/2020
Deutschland
Absolut zuverlässig
Ein tolles Produkt, wir benutzen es inzwischen seit fast 5 Jahren täglich und es hat uns noch nie enttäuscht. Die Einstellungen sind hervorragend, gerade dass sich die Empfindlichkeit hervorragend an die Situation im Kinderzimmer anpasst ist genial. Wenn es leise ist, hört man nichts aus dem Babyfon, wenn es Geräusche gibt werden sie verstärkt wiedergegeben, so dass man immer mitbekommt, was im Kinderzimmer passiert! Großartig.
Vorteile
Geniale Überwachung ohne die Eltern nervös zu machen
Nachteile
Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, aber am Netz hängt, gibt es einen kleinen, hohen Pfeifton von sich
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Audio Monitors SCD580/00 DECT-Babyphone verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Dome80
29/01/2018
Deutschland
Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften
Alles TOP bei diesem Gerät. Das Einzige was ich mir besser vorgestellt hatte, ist die mp3 - Funktion. Besser wäre es gewesen, wenn an der Babystation eine USB-Schnittstelle vorhanden wäre, wo man einfach einen USB-Stick mit mp3's einstecken könnte und diese dann einfach mit den Tasten auf der Babystation bedienen bzw. abspielen kann.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Becks
19/01/2018
Deutschland
Empfehlenswert
Gutes Babyphone mit vielen Zusatzfunktionen. - Sternenhimmelprojektion, - Schlaflieder, - Weckerfunktion zum Stillen, - Weinalarm, - uvm. Minuspunkt: Leise Übertragung des Audiosignals, Unbedingt zu empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Audio Monitors SCD580/00 DECT-Babyphone verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzern von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Der Empfangsbereich des Babyphones ist von der Umgebung und anderen Faktoren abhängig, die das Übertragungssignal stören könnten.