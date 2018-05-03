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Eingestellt
SCD600/00
Sehen und hören Sie Ihr Baby Tag und Nacht dank modernster digitaler Technologie
Dank der Infrarot-Nachtsichtfunktion haben Sie Ihr Baby rund um die Uhr im Blick.
Mit der wiederaufladbaren Elterneinheit können Sie sich frei in Ihrem Zuhause bewegen und sind dennoch ganz nah bei Ihrem Baby.
3.4
von 5
97
Bewertungen
Eumelinchen
03/05/2018
Deutschland
Bestes Babyphone
Ich hab das Babyphone bei einer Freundin von mir zum ersten Mal gesehen. Ich war hin und weg. Zu sehen was die kleinen Mäuse da machen ist schon interessant. Tja und dann brauchten wir ein paar später auch eins. Habe mich natürlich für das selbe entschieden. Habe es mit viel Glück gebraucht im Internet gefunden und gleich zugeschlagen. Mein Mann ist ebenso schwer begeistert vom dem Gerät, genauso wie Freunde und Familie. Ich bin schon am überlegen uns ein zweites zu besorgen. Das wenn unsere Maus mal woanders schläft dort auch eine gute Überwachung ist.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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York
04/09/2012
Deutschland
Ich liebe es!
Das ist super gerät! Ich hatte nochmal ein gekauft. Wir sind ganz zufrieden!!!
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Mama09
14/11/2011
Deutschland
Super Kauf!!!
Seit ich durch dieses Babyphone selbst im komplett dunklen Zimmer sehen kann, ob mein Sohn noch liegt oder sich im Bettchen hingestellt hat (er legt sich nicht allein wieder hin), ist es viel entspannter geworden ihn ins Bett zu bringen. Man kann anders entscheiden, ob man noch einmal reingeht oder nicht. Ein echter Mehrwert für mich gegenüber einem normalen Babyphone! Allerdings ist der Empfang wirklich nicht für große Distanzen (Garten etc) geeignet, im Haus und auf der Terasse reicht mir aber völlig aus.
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzern von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.