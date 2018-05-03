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Eingestellt

Philips AventDigitales Video-Babyphone

SCD600/00

3.4
| (97) Bewertungen
Immer ganz nah bei Ihrem Baby
Sehen und hören Sie Ihr Baby mit der neuesten Technologie im Bereich Babyphone mit Videofunktion
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Babyphone mit brillantem Bild

Immer ganz nah bei Ihrem Baby

Automatische Kanalwahl

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Sehen und hören Sie Ihr Baby Tag und Nacht dank modernster digitaler Technologie

Infrarot-Nachtsichtfunktion für Überwachung rund um die Uhr

Infrarot-Nachtsichtfunktion für Überwachung rund um die Uhr

Dank der Infrarot-Nachtsichtfunktion haben Sie Ihr Baby rund um die Uhr im Blick.

Kabellose, tragbare Elterneinheit

Kabellose, tragbare Elterneinheit

Mit der wiederaufladbaren Elterneinheit können Sie sich frei in Ihrem Zuhause bewegen und sind dennoch ganz nah bei Ihrem Baby.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.4

von 5

97

Bewertungen

03/05/2018

Deutschland

Deutschland

Bestes Babyphone

Ich hab das Babyphone bei einer Freundin von mir zum ersten Mal gesehen. Ich war hin und weg. Zu sehen was die kleinen Mäuse da machen ist schon interessant. Tja und dann brauchten wir ein paar später auch eins. Habe mich natürlich für das selbe entschieden. Habe es mit viel Glück gebraucht im Internet gefunden und gleich zugeschlagen. Mein Mann ist ebenso schwer begeistert vom dem Gerät, genauso wie Freunde und Familie. Ich bin schon am überlegen uns ein zweites zu besorgen. Das wenn unsere Maus mal woanders schläft dort auch eine gute Überwachung ist.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCD600/00 Digitales Video-Babyphone verfasst

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04/09/2012

Deutschland

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Ich liebe es!

Das ist super gerät! Ich hatte nochmal ein gekauft. Wir sind ganz zufrieden!!!

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14/11/2011

Deutschland

Deutschland

Super Kauf!!!

Seit ich durch dieses Babyphone selbst im komplett dunklen Zimmer sehen kann, ob mein Sohn noch liegt oder sich im Bettchen hingestellt hat (er legt sich nicht allein wieder hin), ist es viel entspannter geworden ihn ins Bett zu bringen. Man kann anders entscheiden, ob man noch einmal reingeht oder nicht. Ein echter Mehrwert für mich gegenüber einem normalen Babyphone! Allerdings ist der Empfang wirklich nicht für große Distanzen (Garten etc) geeignet, im Haus und auf der Terasse reicht mir aber völlig aus.

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzern von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 