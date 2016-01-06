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Eingestellt
SCD610/00
Kompatibel mit 4 Kameras
Bleiben Sie zu Hause immer mit Ihrem Baby in Verbindung - bis 150 m Reichweite
Sehen Sie Ihr Baby Tag und Nacht. Tagsüber in Farbe und nachts über Infrarot in Schwarzweiß.
Hören Sie Ihr Baby und nicht alles andere. Der Monitor wechselt zwischen 120 Kanälen, um eine Verbindung ohne Störungen zu ermöglichen.
2.8
von 5
125
Bewertungen
bariton1952
06/01/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das einzige Babyphone das wirklich funktioniert...
Das Gerät wurde auf Empfehlung eines anderen Anwenders der ebenfalls sehr zufrieden ist ausgewählt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCD610/00 Digitales Video-Babyphone verfasst
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BSchuh
29/05/2015
Deutschland
Super Babyphon
Wir sind rundum zufrieden: durch die Videofunktion können wir unser Kind sehen, was wir im Gegensatz zu herkömmlichen Audio-Babyphonen sehr zu schätzen wissen. Die Hellichkeit ist ausreichend, der Ton klappt gut und ich kann ganz nach meinen Wünschen die Empfindlichkeit und Lautstärke regeln. Unsere Wohnung ist komplett aus Beton und die meisten Handys haben hier keinen Empfang, aber das Babyphon funktioniert (mit minimalen "Aussetzern" wenn wir herumlaufen) in allen Räumen.
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Chrisandra
18/02/2014
Deutschland
Klasse Babyphone
Wir benutzen es täglich seit fast 1,5 Jahren und es funktioniert zuverlässig. Gut, die Elterneinheit zickt ab und an und verliert den Kontakt zur Babyeinheit, das ist jedoch nur der Fall, wenn diese im Untergeschoss ist und die Babyeinheit in der genau anderen Ecke im Obergeschoss des Hauses, dazwischen liegt eine massive Stahlbetondecke. Ansonsten ist das Gerät einfach zu bedienen, seh benutzerfreundlich. Der. Akku der Elterneinheit hält auch ausreichend lang, wird bei täglicher Autounfall von ca. 2 Stunden etwa ein-, maximal zweimal die Woche geladen.
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzern von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.