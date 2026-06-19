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Philips AventSCD809/03 Anti-colic bottle gift set

SCD809/03

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Anti-colic-System verringert nachweislich Koliken*

Anti-colic-System verringert nachweislich Koliken*

Unser Anti-Kolik-System wurde entwickelt, damit Luft nicht in den Bauch deines Babys gelangt, um Koliken und Unwohlsein zu reduzieren. Durch das in den Sauger integrierte Ventil wird eine Vakuumbildung vermieden, während dein Baby trinkt, und die Luft wird an den Boden der Flasche zurückgeleitet. So bleibt die Luft in der Flasche und gelangt nicht in den Bauch deines Babys, was Blähungen, Koliken und Reflux verringert.

60 % weniger nächtliches Unwohlsein*

60 % weniger nächtliches Unwohlsein*

Die Anti-colic Flasche von Philips Avent sorgt für weniger Unwohlsein. Bei Babys, die mit Anti-colic Flaschen von Philips Avent gefüttert wurden, kam es – im Vergleich zu Babys, die mit einer anderen Anti-colic Flasche gefüttert wurden – zu 60 % weniger nächtlichem Unwohlsein. *

Gerippte Struktur verhindert Einschlupfen des Saugers – für unterbrechungsfreies Füttern

Gerippte Struktur verhindert Einschlupfen des Saugers – für unterbrechungsfreies Füttern

Die geriffelte Oberflächenstruktur verhindert, dass der Sauger zusammenfällt und ermöglicht so ein gleichmäßiges Trinken.

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