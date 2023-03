Gib deinem Baby Zeit für die Umgewöhnung

Unsere neuen Natural Response Sauger bieten deinem Baby ein völlig neues Fütterungserlebnis. Genau wie beim Stillen klappt es daher vielleicht nicht gleich beim ersten Mal, was ganz normal ist, da sich dein Baby eventuell erst wieder an sein instinktives Saugverhalten wie an der Brust gewöhnen muss.