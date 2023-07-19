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5 Flaschen (3x 120ml, 2x 240ml)
ultra soft Schnuller
Flaschenbürste
Das Design des breiten, weichen und flexiblen Saugers imitiert die Form und das Gefühl der Brust, sodass dein Baby bequem trinken kann.
Das Anti-colic-Ventil reduziert Koliken und Unwohlsein, da die Luft während des Fütterns nicht in den Bauch deines Babys gelangt.
Wenn dein Neugeborenes während der Fütterungen dauerhaft nicht ausreichend Milch einnimmt oder Schwierigkeiten dabei hat, wechsle zu einem Sauger mit einer höheren Durchflussrate. Wenn anhaltende Probleme beim Füttern auftreten, wende dich an eine medizinische Fachkraft.
4.3
von 5
18
Bewertungen
94%
empfehlen dieses Produkt.
Maya2023
19/07/2023
Deutschland
Teil der Aktion
Sehr gute Quailität
Ich finde die Glas Fläschchen einfach toll. Die Form sowie die 2 unterschiedlichen Größen sind sehr gut gemacht. Die Fläschchen sind aus Glas und absolut nicht rutschig sie bleiben auch nach dem spülen schön griffig. Ich persönlich finde es sehr gut das sie aus Glas sind denn sie ziehen so die Gerüche nicht an, egal ob von der Babymilch oder vom Spülmittel nach dem abwaschen. Die Plastikhaube die als Auslaufschutz dient ist auch sehr stabil und lässt sich dank der Einkerbung sehr leicht öffnen. Auf jeder Flasche sind die ml angegeben was das portionieren der Babynahrung erleichtert. Ich bin von diesem Fläschchen Set überzeugt da es mich von seiner Qualität her begeistert hat. Trotz das die Fläschchen aus Glas sind liegen sie nicht schwer in der Hand.
Vorteile
Da das Material Glas ist nimmt es keine Gerüche auf sowie es die Plsatikfläschchen tun.
Nachteile
Keine, alles bestens
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene verfasst
charly2024
18/07/2023
Deutschland
Teil der Aktion
Sehr gut
DasFlaschenSet Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas ist perfekt geeignet für unseren Kleinen , da es leider mit dem Stillen nach dem Kaiserschnitt nicht so richtig klappt , bin ich froh gleich diese Flaschen benutzt zu haben und damit ohne Probleme die erste aufregende Zeit mit dem Kleinen gemeistert habe. Ich kann die Fläschchen wärmsten empfehlen.
Vorteile
Größe, Sauger, Material
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene verfasst
JaSpr
14/07/2023
Deutschland
Teil der Aktion
Ich bin super zufrieden
Ich finde dieses Flaschen-Set wirklich toll. Meine kleine Maus nimmt sie super an. Leider muss ich immer mal zwischen Stillen und Flaschenfütterung wechseln und das klappt mit diesen Flaschen wirklich toll. Das habe ich so nicht erwartet und überrascht mich sehr. Die Qualität und das Design der Flaschen machen auch wirklich was her. Ich bin etwas skeptisch was die Nutzung von Plasteflaschen angeht, umso schöner, dass es sich hier um Glasflaschen handelt. Diese kann man ohne schlechtes Gewissen nutzen. Ich bin super zufrieden und würde die Flaschen wirklich weiter empfehlen.
Vorteile
Akzeptanz vom Baby, Qualität, Innovativ, Glasflaschen
Nachteile
Meckern auf hohem Niveau und nur wenn ich etwas finden muss --> die Flaschen sind recht schwer
Diese Bewertung wurde für Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene verfasst
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011