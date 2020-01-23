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Eingestellt
2 Flaschen
125 ml
Sauger für Neugeborene
ab 0 Monaten
Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt dein Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.
Der Sauger verfügt über eine besonders weiche Textur, die das Gefühl an der Brust imitiert
Ein flexibles Spiraldesign kombiniert mit unserem einzigartigen Komfortkissen ergibt einen flexiblen Sauger, der ein naturnahes Trinken ermöglicht, ohne dass der Sauger einschlupft.
4.8
von 5
136
Bewertungen
99%
empfehlen dieses Produkt.
Kaja2020
23/01/2020
Deutschland
Teil der Aktion
Optimale Ergänzungen zum Stillen
Die Philips Avent Natural-Babyflasche hat voll und ganz überzeugt. Aufgrund eines Infekts bekam meine Tochter teilweise die Muttermilch aus der Flasche und teilweise die Brust. Der brustähnlich geformte Sauger führte zu keinerlei Saugverwirrung. Meine Tochter nahm ohne Probleme die Brust, als auch das Fläschchen. Zudem schluckte meine Tochter kaum zusätzliche Luft. Das Fläschchen liegt bequem in der Hand und lässt sich ohne viel Mühe gründlich reinigen.
Vorteile
Brustähnlicher Sauger - keine Saugverwirrung; es wird kaum Luft geschluckt;
Nachteile
-
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF030/17 Natural-Babyflasche verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF030/17 Natural-Babyflasche verfasst
Mika2019
14/01/2020
Deutschland
Teil der Aktion
Überzeugt zu 100%
Ich habe das Produkt zum Testen erhalten und bin zu 100% von der Flasche überzeugt. Die Vorteile: durch die große Öffnung kann man sie leicht füllen und reinigen. Besonders toll finde ich, dass man keine Plättchen als Auslaufschutz braucht, da der Sauger mit dank des Deckels verschlossen und Auslaufsicher gemacht wird. Das erspart sehr viel Fummelei. Die Sauger sind einfach toll, der Knirps hat dadurch weniger Blähungen und man kann die Sauger in den Flaschen später durch größere Sauger (auch Schnabelaufsätze) austauschen, so dass man die Flaschen bis zum Ende benutzen kann. Negativ: etwas teurer, meiner Meinung nach sind die Flaschen den Preis aber wert.
Vorteile
Läuft nicht aus, weniger Blähungen, gut zu reinigen
Nachteile
Etwas teurer als andere Flaschen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF030/17 Natural-Babyflasche verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF030/17 Natural-Babyflasche verfasst
Bega
04/01/2020
Deutschland
Teil der Aktion
Tolles Produkt, gute Akzeptanz
Wir durften die Flasche im Rahmen eines Produkttests ausprobieren und haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Der Sauger wird gut akzeptiert, es gibt keine Saugverwirrung und auch kaum Verschlucken. Die Flasche ist durch den breiten Hals leicht zu reinigen. Philips nimmt keinen redaktionellen Einfluss auf die Bewertung.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF030/17 Natural-Babyflasche verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF030/17 Natural-Babyflasche verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011
Was sind Koliken, und wie wirken sie sich auf Babys aus? Koliken werden zum Teil durch Verschlucken von Luft beim Füttern verursacht, was zu Unbehagen im Verdauungssystem des Babys führt. Zu den Symptomen zählen Weinen und Unwohlsein.