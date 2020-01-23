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  • Einfach mit Stillen kombinierbar
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Eingestellt

Philips AventNatural-Babyflasche

SCF030/27

4.8
| (136) Bewertungen | 99% empfehlen dieses Produkt.
Einfach mit Stillen kombinierbar
Unsere Natural-Babyflasche mit ultraweichem Sauger ähnelt der Brust. Der breite brustähnliche Sauger mit flexiblem Spiraldesign und Komfortkissen ermöglicht naturnahes Trinken für eine problemlose Kombination von Stillen und Flaschenernährung.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Naturnahes Trinken

Einfach mit Stillen kombinierbar

  • 2 Flaschen

  • 125 ml

  • Sauger für Neugeborene

  • ab 0 Monaten

Naturnahes Trinken am breiten, brustähnlich geformten Sauger

Naturnahes Trinken am breiten, brustähnlich geformten Sauger

Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt dein Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.

Ultraweicher Sauger imitiert das Gefühl an der Brust

Ultraweicher Sauger imitiert das Gefühl an der Brust

Der Sauger verfügt über eine besonders weiche Textur, die das Gefühl an der Brust imitiert

Flexibles Spiraldesign mit Komfortkissen

Flexibles Spiraldesign mit Komfortkissen

Ein flexibles Spiraldesign kombiniert mit unserem einzigartigen Komfortkissen ergibt einen flexiblen Sauger, der ein naturnahes Trinken ermöglicht, ohne dass der Sauger einschlupft.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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4.8

von 5

136

Bewertungen

99%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

23/01/2020

Deutschland

Deutschland

Optimale Ergänzungen zum Stillen

Die Philips Avent Natural-Babyflasche hat voll und ganz überzeugt. Aufgrund eines Infekts bekam meine Tochter teilweise die Muttermilch aus der Flasche und teilweise die Brust. Der brustähnlich geformte Sauger führte zu keinerlei Saugverwirrung. Meine Tochter nahm ohne Probleme die Brust, als auch das Fläschchen. Zudem schluckte meine Tochter kaum zusätzliche Luft. Das Fläschchen liegt bequem in der Hand und lässt sich ohne viel Mühe gründlich reinigen.

Vorteile

Brustähnlicher Sauger - keine Saugverwirrung; es wird kaum Luft geschluckt;

Nachteile

-

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF030/17 Natural-Babyflasche verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF030/17 Natural-Babyflasche verfasst

14/01/2020

Deutschland

Deutschland

Überzeugt zu 100%

Ich habe das Produkt zum Testen erhalten und bin zu 100% von der Flasche überzeugt. Die Vorteile: durch die große Öffnung kann man sie leicht füllen und reinigen. Besonders toll finde ich, dass man keine Plättchen als Auslaufschutz braucht, da der Sauger mit dank des Deckels verschlossen und Auslaufsicher gemacht wird. Das erspart sehr viel Fummelei. Die Sauger sind einfach toll, der Knirps hat dadurch weniger Blähungen und man kann die Sauger in den Flaschen später durch größere Sauger (auch Schnabelaufsätze) austauschen, so dass man die Flaschen bis zum Ende benutzen kann. Negativ: etwas teurer, meiner Meinung nach sind die Flaschen den Preis aber wert.

Vorteile

Läuft nicht aus, weniger Blähungen, gut zu reinigen

Nachteile

Etwas teurer als andere Flaschen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF030/17 Natural-Babyflasche verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF030/17 Natural-Babyflasche verfasst

04/01/2020

Deutschland

Deutschland

Tolles Produkt, gute Akzeptanz

Wir durften die Flasche im Rahmen eines Produkttests ausprobieren und haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Der Sauger wird gut akzeptiert, es gibt keine Saugverwirrung und auch kaum Verschlucken. Die Flasche ist durch den breiten Hals leicht zu reinigen. Philips nimmt keinen redaktionellen Einfluss auf die Bewertung.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF030/17 Natural-Babyflasche verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF030/17 Natural-Babyflasche verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. 0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011

  2. Was sind Koliken, und wie wirken sie sich auf Babys aus? Koliken werden zum Teil durch Verschlucken von Luft beim Füttern verursacht, was zu Unbehagen im Verdauungssystem des Babys führt. Zu den Symptomen zählen Weinen und Unwohlsein.