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  • Einfach mit Stillen kombinierbar
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Philips AventNatural-Babyflasche

SCF036/17

4.8
| (117) Bewertungen | 99% empfehlen dieses Produkt.
Einfach mit Stillen kombinierbar
Unsere Natural-Flasche mit dem weichen, gerippten Sauger verhindert das Einschlupfen und ist für Babys im Wachstum gedacht. Die Komfortkissen und die natürliche Form des Saugers ermöglichen naturnahes Trinken und erleichtern die Kombination aus Stillen und Flaschenernährung.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Kompatible Produkte
Generalüberholter schneller Flaschenwärmer

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SCF355/00R1

Naturnahes Trinken

Einfach mit Stillen kombinierbar

  • 1 Flasche

  • 330 ml

  • Sauger mit schnellem Nahrungsfluss

  • ab dem 6. Monat

Naturnahes Trinken am breiten, brustähnlich geformten Sauger

Naturnahes Trinken am breiten, brustähnlich geformten Sauger

Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt dein Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.

Angenehm weiches Silikon, um die Bedürfnisse deines Babys zu erfüllen.

Bissfester, weicher Sauger, der die Bedürfnisse wachsender Babys erfüllt.

Flexibler, gerippter Sauger, der ein Einschlupfen verhindert

Flexibler, gerippter Sauger, der ein Einschlupfen verhindert

Die Komfortkissen und Einkerbungen im Sauger sorgen für Flexibilität und verhindern ein Einschlupfen für unterbrechungsfreies Füttern.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.8

von 5

117

Bewertungen

99%

empfehlen dieses Produkt.

1

27/03/2022

Deutschland

Deutschland

Das Produkt ist einfach super

Avent Natural-Babyflasche ist einfach super. Ich und mein Baby sind sehr begeistert.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF036/17 Natural-Babyflasche verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF036/17 Natural-Babyflasche verfasst

22/03/2022

Deutschland

Deutschland

Natürlich

Die SCF036/17 Natural-Babyflasche ist perfekt geeignet, um die Kleinen langsam vom Stillen zu entwöhnen bzw. um zu zu füttern wenn die Muttermilch nicht mehr ausreicht. Der Sauger ist angenehm weich und ahmt die natürliche Milchquelle ideal nach.

Vorteile

Material, Design, Größe

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF036/17 Natural-Babyflasche verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF036/17 Natural-Babyflasche verfasst

22/03/2022

Deutschland

Deutschland

Wir sind zufrieden

Unsere Tochter hat diese Flasche ohne Probleme angenommen und hat keine Probleme mit dem Sauger. Die für uns wichtigen Eigenschaften, gute Ablesbarkeit der Milliliter, große Öffnung zum Befüllen und einfaches Reinigen sind gut erfüllt. Im Vergleich zu den anderen Flaschen die wir nutzen verstopft der Sauger nicht so schnell, ggf. hat dies etwas mit dem größeren Volumen der Flasche zu tun. Allerdings trinkt unsere Tochter aus dieser Flasche schneller als aus den anderen Flaschen die wir nutzen. Wir sind ingesamt sehr zufrieden und können die Flasche weiterempfehlen. Ich habe dieses Produkt kostenlos im Rahmen eines Produkttests erhalten. Dies hat keinen Einfluss auf meine Produktbewertung!

Vorteile

Einfach zu reinigen, Sauger wird gut angenommen, Größe

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF036/17 Natural-Babyflasche verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF036/17 Natural-Babyflasche verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. 0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011