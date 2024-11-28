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SCF039/17
60 ml
ab 0 Monaten
Der Sauger wurde entwickelt, um Fütterungsprobleme zu reduzieren, indem er Luft vom Bauch deines Babys ableitet.
Unser flexibles Spiraldesign in Kombination mit Komfortkissen sorgt für natürliche Bewegungen beim Füttern.
Der Sauger verfügt über eine besonders weiche Textur, die das Gefühl an der Brust imitiert
4.4
von 5
20
Bewertungen
Scholten30
28/11/2024
Nederland
Philips Mitarbeiter(in)
Perfect fles voor mijn baby
Mijn baby dronk veelste snel bij een nr 1 speen waardoor ze te veel golven spuugde en veel krampjes kreeg. Heb nu deze schattige fles gekocht met nr 0 speen erop en het gaat echt perfect. Echt een heel verschil met eerst. Ik raad dit product echt aan met ouders die dit probleem ook hebben. En het was de volgende dag al in huis. Echt top dank jullie wel.
Vorteile
Het drinken gaat langzamer wat ook echt goed is
Nachteile
Die zijn er niet
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Baby Bottles SCF039/17 Natural-babyfles verfasst
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Ewazakho
11/04/2019
United Kingdom
Teil der Aktion
Cute and handy bottle
Cute little bottle, good and quality looking. Been using it for a while now and must say that the numbers prints are scrubbed off much. The size of this bottle is good for newborn because of small capacity but even later on can be used as a water bottle, just the teat can be replaced to faster flow. Overall the bottle is useful, easy to use, easy to clean. There was no trouble with combine breast feeding with bottle feeding. Highly recommended
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat verfasst
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Annie23
16/02/2019
United Kingdom
Teil der Aktion
This product is easy to use and it’s great
This product is very easy to use, it has great performance for feeding new borns. I’d recommend to anyone.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Was sind Koliken, und wie wirken sie sich auf Babys aus? Koliken werden zum Teil durch Verschlucken von Luft beim Füttern verursacht, was zu Unbehagen im Verdauungssystem des Babys führt. Zu den Symptomen zählen Weinen und Unwohlsein.