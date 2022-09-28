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  • Einfach mit Stillen kombinierbar
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Philips AventNatural-Babyflasche

SCF070/23

4.7
| (298) Bewertungen | 96% empfehlen dieses Produkt.
Einfach mit Stillen kombinierbar
Unsere Natural-Babyflasche mit ultraweichem Sauger ähnelt der Brust. Der breite brustähnliche Sauger mit flexiblem Spiraldesign und Komfortkissen ermöglicht naturnahes Trinken für eine problemlose Kombination von Stillen und Flaschenernährung.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Naturnahes Trinken

Einfach mit Stillen kombinierbar

  • 1 Flasche

  • 260 ml

  • Sauger mit langsamem Nahrungsfluss

  • ab dem 1. Monat

Naturnahes Trinken am breiten, brustähnlich geformten Sauger

Naturnahes Trinken am breiten, brustähnlich geformten Sauger

Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt dein Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.

Ultraweicher Sauger imitiert das Gefühl an der Brust

Ultraweicher Sauger imitiert das Gefühl an der Brust

Der Sauger verfügt über eine besonders weiche Textur, die das Gefühl an der Brust imitiert

Flexibles Spiraldesign mit Komfortkissen

Flexibles Spiraldesign mit Komfortkissen

Ein flexibles Spiraldesign kombiniert mit unserem einzigartigen Komfortkissen ergibt einen flexiblen Sauger, der ein naturnahes Trinken ermöglicht, ohne dass der Sauger einschlupft.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.7

von 5

298

Bewertungen

96%

empfehlen dieses Produkt.

28/09/2022

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Super

Für uns einfach die besten Flaschen weil sie der Brust am ähnlichen sind. Ich mag das Design und wie die Flaschen in der Hand liegen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF070/23 Natural-Babyflasche verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF070/23 Natural-Babyflasche verfasst

22/03/2022

Deutschland

Deutschland

Sehr natürlich

Die SCF033/16 Natural-Babyflasche ist ideal geeignet um die Kleinen langsam vom Stillen zu entwöhnen bzw. zum zufüttern wenn die Muttermilch nicht mehr genügt. Der Sauger ist angenehm weich und ahmt die Brust perfekt nach. Die Flasche wurde von meinem Baby sehr gut angenommen.

Vorteile

Material, Größe, Fassungsvermögen

Nachteile

Keine

Diese Bewertung wurde für SCF033/16 Natural-Babyflasche verfasst

Diese Bewertung wurde für SCF033/16 Natural-Babyflasche verfasst

22/03/2022

Deutschland

Deutschland

Zufütternn ohne Saugverwirrung? = Avent Natural!

Seit Anfang an benutzen wir die Flaschen von Avent und sind begeistert. Die Kombination aus Stillen und Flasche klappt hervorragend. Die Flasche von Philips Avent ist die beste die es gibt. Die Flasche liegt super in der Hand und ist breit genug. Die Flasche hat eine angenehm große Öffnung, so dass sie sich gut befüllen und anschließend optimal säubern lässt. Wichtig ist auch, dass es keinen Eigengeruch hat ! Wir lieben die Sauger von Avent. Die sind ähnlich der Brustwarze und werden gut angenommen. Auf Grund der Form eignen sie sich besonders, wenn man neben dem Stillen auch mal Fläschchen geben möchte, ohne die Gefahr einer Saugverwirrung einzugehen.

Vorteile

Leichtes Reinigung, liegt gut in der Hand , kein Eigengeruch

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF033/16 Natural-Babyflasche verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. 0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011

  2. Was sind Koliken, und wie wirken sie sich auf Babys aus? Koliken werden zum Teil durch Verschlucken von Luft beim Füttern verursacht, was zu Unbehagen im Verdauungssystem des Babys führt. Zu den Symptomen zählen Weinen und Unwohlsein.