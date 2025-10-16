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Entwickelt für Neugeborene
Kiefergerecht und BPA-frei
Doppelpack
0 bis 2 Monate
Unser Schnuller für Neugeborene wurde speziell für kleine Münder und Gesichter konzipiert. Das leichte, ringlose Design macht ihn zum idealen ersten Schnuller für Babys bis 6 Monate. Die Form und Größe des Saugers hilft Ihrem Baby, ganz einfach zu Philips Avent ultra air und ultra soft Schnullern zu wechseln, sodass die natürlichen Bedürfnisse Ihres Babys beim Saugen stets erfüllt werden.
Wir haben Eltern gefragt, wie ihre Kinder auf unsere strukturierten Silikonsauger reagieren. 98 % gaben an, dass ihr Baby die Philips Avent ultra Schnuller akzeptiert.
Unsere kiefergerechten, symmetrischen und weichen Sauger aus Silikon sind für eine natürliche Dentalentwicklung ausgelegt.
4.7
von 5
434
Bewertungen
98%
empfehlen dieses Produkt.
DF194
16/10/2025
Deutschland
Teil der Aktion
Perfekt für ruhige Nächte
Die Philips Avent Ultra Soft Schnuller sind wirklich toll. Das Material ist superweich und angenehm auf der Haut, es hinterlässt keine Druckstellen. Besonders praktisch ist der leuchtende Griff – so findet man den Schnuller auch im Dunkeln schnell wieder. Die Form passt sich gut an, und mein Baby akzeptiert ihn sofort. Außerdem lässt er sich leicht reinigen. Insgesamt ein sehr durchdachter und hochwertiger Schnuller, den ich nur empfehlen kann.
Vorteile
Weiches, hautfreundliches Material, leuchtet im Dunkeln – leicht zu finden, gute Passform, hohe Akzeptanz beim Baby, einfache Reinigung
Nachteile
Etwas teurer als andere Modelle
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF075/17 ultra start für die Nacht verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF075/17 ultra start für die Nacht verfasst
Schade_936
10/10/2025
Deutschland
Teil der Aktion
praktischer Leuchteschnuller
Der Schnuller fühlt sich sehr hochwertig und angenehm an. Besonders interessant finde ich die Form des Saugteils, sie unterscheidet sich deutlich von den zwei bekanntesten Marken und scheint besser an das Gesicht des Babys angepasst zu sein. Dadurch kann es sein, dass er eher angenommen wird, wenn es bei den anderen nicht klappt. Bei unserem Neugeborenen hat der Schnuller auch nicht auf die kleine Nase gedrückt, was bei anderen Modellen teilweise ein Problem war. Besonders praktisch ist das Leuchten in der Nacht – so findet man den Schnuller im Bettchen sofort wieder, ohne lang suchen zu müssen. Klare Empfehlung!
Vorteile
leuchten in der Nacht, Aussparung für die Nase, Form des Saugteils
Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF075/17 ultra start für die Nacht verfasst
Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF075/17 ultra start für die Nacht verfasst
Ruthra
09/10/2025
Deutschland
Teil der Aktion
Sehr zufrieden - tolles Produkt
Die Schnuller sind super, unser Baby nimmt sie sofort an. Besonders praktisch ist, dass sie im Dunkeln leuchten und die Box zum Sterilisieren genutzt werden kann. Alles wie beschrieben - klare Empfehlung!
Vorteile
Gute Akzeptanz, praktisch, leuchtet im Dunkeln
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF075/17 ultra start für die Nacht verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF075/17 ultra start für die Nacht verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Der US-Verbrauchertest von 2023 bestätigt, dass 98 % der Teilnehmer den strukturierten Philips Avent Sauger, der in unseren Ultra-Schnullern verwendet wird, akzeptieren (n=201).
Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle vier Wochen ausgetauscht werden.