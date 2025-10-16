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  • Beruhigung von Neugeborenen ab Tag 1
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Philips Avent Sootherultra start für die Nacht

SCF075/08

4.7
| (434) Bewertungen | 98% empfehlen dieses Produkt.
Beruhigung von Neugeborenen ab Tag 1
Ein sicheres Gefühl beim Beruhigen vom ersten Tag an. Der Philips Avent ultra start Schnuller für die Nacht wurde speziell für den kleinen Mund Ihres Neugeborenen entwickelt und kann bis zum Alter von sechs Monaten sicher verwendet werden. Mit im Dunkeln leuchtenden Kappe ist er auch nachts leicht zu finden.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Perfekte Passform, auch nachts

Beruhigung von Neugeborenen ab Tag 1

  • Mit im Dunkeln leuchtendem Knopf

  • Kiefergerecht und BPA-frei

  • Doppelpack

  • 0 bis 2 Monate

Genau die richtige Passform für kleine Münder

Genau die richtige Passform für kleine Münder

Unser Schnuller für Neugeborene wurde speziell für die Münder und Gesichter sehr kleiner Babys entworfen. Er ist besonders klein und leicht und somit der ideale erste Schnuller, der ab dem ersten Tag natürliche Nuckelbedürfnisse erfüllt.

98%-ige Annahme des Saugers*

98%-ige Annahme des Saugers*

Wir haben Eltern gefragt, wie ihre Kinder auf unsere strukturierten Silikonsauger reagieren. 98 % gaben an, dass ihr Baby die Philips Avent ultra Schnuller akzeptiert.

Optimal für eine gesunde Dentalentwicklung

Optimal für eine gesunde Dentalentwicklung

Unsere kiefergerechten, symmetrischen und weichen Sauger aus Silikon sind für eine natürliche Dentalentwicklung ausgelegt.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.7

von 5

434

Bewertungen

98%

empfehlen dieses Produkt.

16/10/2025

Deutschland

Deutschland

Perfekt für ruhige Nächte

Die Philips Avent Ultra Soft Schnuller sind wirklich toll. Das Material ist superweich und angenehm auf der Haut, es hinterlässt keine Druckstellen. Besonders praktisch ist der leuchtende Griff – so findet man den Schnuller auch im Dunkeln schnell wieder. Die Form passt sich gut an, und mein Baby akzeptiert ihn sofort. Außerdem lässt er sich leicht reinigen. Insgesamt ein sehr durchdachter und hochwertiger Schnuller, den ich nur empfehlen kann.

Vorteile

Weiches, hautfreundliches Material, leuchtet im Dunkeln – leicht zu finden, gute Passform, hohe Akzeptanz beim Baby, einfache Reinigung

Nachteile

Etwas teurer als andere Modelle

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF075/17 ultra start für die Nacht verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF075/17 ultra start für die Nacht verfasst

10/10/2025

Deutschland

Deutschland

praktischer Leuchteschnuller

Der Schnuller fühlt sich sehr hochwertig und angenehm an. Besonders interessant finde ich die Form des Saugteils, sie unterscheidet sich deutlich von den zwei bekanntesten Marken und scheint besser an das Gesicht des Babys angepasst zu sein. Dadurch kann es sein, dass er eher angenommen wird, wenn es bei den anderen nicht klappt. Bei unserem Neugeborenen hat der Schnuller auch nicht auf die kleine Nase gedrückt, was bei anderen Modellen teilweise ein Problem war. Besonders praktisch ist das Leuchten in der Nacht – so findet man den Schnuller im Bettchen sofort wieder, ohne lang suchen zu müssen. Klare Empfehlung!

Vorteile

leuchten in der Nacht, Aussparung für die Nase, Form des Saugteils

Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF075/17 ultra start für die Nacht verfasst

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09/10/2025

Deutschland

Deutschland

Sehr zufrieden - tolles Produkt

Die Schnuller sind super, unser Baby nimmt sie sofort an. Besonders praktisch ist, dass sie im Dunkeln leuchten und die Box zum Sterilisieren genutzt werden kann. Alles wie beschrieben - klare Empfehlung!

Vorteile

Gute Akzeptanz, praktisch, leuchtet im Dunkeln

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF075/17 ultra start für die Nacht verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Der US-Verbrauchertest von 2023 bestätigt, dass 98 % der Teilnehmer den strukturierten Philips Avent Sauger, der in unseren Ultra-Schnullern verwendet wird, akzeptieren (n=201).

  2. Basierend auf den Ergebnissen des US-Verbrauchertests (2023, n = 201).

  3. Aus Gründen der Hygiene Schnuller alle 4 Wochen austauschen.