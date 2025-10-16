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Philips Avent Schnullerultra start

SCF075/14

4.7
| (434) Bewertungen | 98% empfehlen dieses Produkt.
Beruhigung für Neugeborene ab Tag 1
Die Philips Avent ultra start Schnuller sind speziell für den Mund kleiner Babys entworfen und können bis zum Alter von 6 Monaten sicher verwendet werden. Die perfekte Passform für jedes Neugeborene sorgt für Beruhigung ab Tag 1. Jetzt 80 % pflanzenbasiert.*
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Klein und leicht. Die perfekte Passform für jedes Neugeborene.

Beruhigung für Neugeborene ab Tag 1

  • Entwickelt für Neugeborene

  • BPA-frei

  • Doppelpack, 80 % pflanzenbasiert*

  • 0 bis 2 Monate

Genau die richtige Passform für kleine Münder

Genau die richtige Passform für kleine Münder

Unser Schnuller für Neugeborene wurde speziell für kleine Münder und Gesichter konzipiert. Das leichte, ringlose Design macht ihn zum idealen ersten Schnuller für Babys bis 6 Monate. Die Form und Größe des Saugers helfen deinem Baby, ganz einfach zu Schnullern des Philips Avent ultra air und ultra soft Sortiments zu wechseln, sodass die natürlichen Bedürfnisse deines Babys beim Saugen stets erfüllt werden.

Kiefergerecht geformter Sauger speziell für eine natürliche orale Entwicklung

Kiefergerecht geformter Sauger speziell für eine natürliche orale Entwicklung

Unsere kiefergerecht geformten Sauger sind speziell aus weichem Silikon konzipiert, um die natürlichen Bewegungen der Mundmuskeln zu unterstützen und so das Risiko einer Zahnfehlstellung (Malokklusion) zu reduzieren. Der enge Hals des Saugers soll den Druck zwischen Zunge und Gaumen verringern. Philips Avent ultra Schnuller wurden von der Oral Health Foundation unabhängig akkreditiert. Sie bestehen zu 100 % aus lebensmittelechtem Silikon, sind haltbarer und langlebiger als Gummisauger (Latex) und frei von BPA, BPS, Phthalat, PVC und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen.

Von Babys geliebt, Saugerakzeptanz von 98 %**

Von Babys geliebt, Saugerakzeptanz von 98 %**

Unsere strukturierten Silikonsauger imitieren das Gefühl der mütterlichen Brust. Als wir Eltern fragten, wie ihre Kleinen darauf reagieren, gaben durchschnittlich 98 % an, dass ihre Babys die Philips Avent ultra Schnuller akzeptieren.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.7

von 5

434

Bewertungen

98%

empfehlen dieses Produkt.

16/10/2025

Deutschland

Deutschland

Perfekt für ruhige Nächte

Die Philips Avent Ultra Soft Schnuller sind wirklich toll. Das Material ist superweich und angenehm auf der Haut, es hinterlässt keine Druckstellen. Besonders praktisch ist der leuchtende Griff – so findet man den Schnuller auch im Dunkeln schnell wieder. Die Form passt sich gut an, und mein Baby akzeptiert ihn sofort. Außerdem lässt er sich leicht reinigen. Insgesamt ein sehr durchdachter und hochwertiger Schnuller, den ich nur empfehlen kann.

Vorteile

Weiches, hautfreundliches Material, leuchtet im Dunkeln – leicht zu finden, gute Passform, hohe Akzeptanz beim Baby, einfache Reinigung

Nachteile

Etwas teurer als andere Modelle

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF075/17 ultra start für die Nacht verfasst

Date of Use 2025-09-16

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF075/17 ultra start für die Nacht verfasst

Date of Use 2025-09-16

10/10/2025

Deutschland

Deutschland

praktischer Leuchteschnuller

Der Schnuller fühlt sich sehr hochwertig und angenehm an. Besonders interessant finde ich die Form des Saugteils, sie unterscheidet sich deutlich von den zwei bekanntesten Marken und scheint besser an das Gesicht des Babys angepasst zu sein. Dadurch kann es sein, dass er eher angenommen wird, wenn es bei den anderen nicht klappt. Bei unserem Neugeborenen hat der Schnuller auch nicht auf die kleine Nase gedrückt, was bei anderen Modellen teilweise ein Problem war. Besonders praktisch ist das Leuchten in der Nacht – so findet man den Schnuller im Bettchen sofort wieder, ohne lang suchen zu müssen. Klare Empfehlung!

Vorteile

leuchten in der Nacht, Aussparung für die Nase, Form des Saugteils

Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF075/17 ultra start für die Nacht verfasst

Date of Use 2025-09-10

Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF075/17 ultra start für die Nacht verfasst

Date of Use 2025-09-10

09/10/2025

Deutschland

Deutschland

Sehr zufrieden - tolles Produkt

Die Schnuller sind super, unser Baby nimmt sie sofort an. Besonders praktisch ist, dass sie im Dunkeln leuchten und die Box zum Sterilisieren genutzt werden kann. Alles wie beschrieben - klare Empfehlung!

Vorteile

Gute Akzeptanz, praktisch, leuchtet im Dunkeln

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF075/17 ultra start für die Nacht verfasst

Date of Use 2025-09-09

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF075/17 ultra start für die Nacht verfasst

Date of Use 2025-09-09

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Hartplastikteile, ausgenommen Silikonsauger (Massenbilanzansatz)

  2. Ein US-Verbrauchertest aus dem Jahr 2023 bestätigt, dass der strukturierte Philips Avent Sauger unserer ultra Schnuller eine Akzeptanz von 98 % aufweist (n=201).

  3. Im Vergleich zu herkömmlichen Sterilisationsmethoden (Abkochen) für Schnuller.

  4. Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller nach vierwöchigem Gebrauch ausgetauscht werden.