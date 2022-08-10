Ich durfte mit meiner Tochter die Philips Avent Ultra Air Schnuller Animals kostenfrei testen und Philips hat keinen redaktionellen Einfluss auf meine Bewertung. Diese Schnuller gibt es für verschiedene Altersgruppen. Diese sind : ❗ 0-6 Monate ❗ 6-18 Monate ❗ 18 + Monate Das Besondere an diesen Schnuller ist,dass diese eine besonders große Öffnung haben um die Luftzirkulation zu maximieren. Dies ist vorallem für die empflindliche Babyhaut wichtig. Zudem akzeptieren 98 % der Babys diesen Schnuller. Mein Fazit: Wir hatten die Altersgruppe 0-6 Monate: Meine Tochter hat sofort diesen Schnuller akzeptiert und möchte auch keinen anderen mehr haben. Man merkt,dass die großen Öffnungen Ihr mehr Luft zum atmen geben und keine feuchten Stellen auftauchen,nur wegen einem Schnuller. Das Design finden wir auch sehr süß und passend, zudem ist die Qualität dieser Ultra Air Schnuller sehr gut. Wir würden diesen immer wieder nachkaufen wollen und können Ihn nur weiterempfehlen. Vielen Dank nochmal an @philips_dach für diesen tollen Test