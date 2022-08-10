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Philips Avent Schnullerultra air

SCF087/17

4.7
| (682) Bewertungen | 98% empfehlen dieses Produkt.
Lässt die Haut deines Babys atmen
Beruhigend und atmungsaktiv mit großen Luftlöchern. 9 von 10 Eltern sind sich einig: Philips Avent ultra air Schnuller sind bequem für mein Kind.** Beruhigende Wirkung immer griffbereit – egal, wer sich um das Baby kümmert. Jetzt 80 % pflanzenbasiert.*
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Extra-große Luftlöcher für ein beruhigenderes Gefühl

Lässt die Haut deines Babys atmen

  • Lässt die Haut deines Babys atmen

  • BPA-frei

  • Doppelpack, 80 % pflanzenbasiert*

  • 6 bis 18 Monate

Extragroße Luftlöcher lassen die Haut deines Babys atmen

Extragroße Luftlöcher lassen die Haut deines Babys atmen

Löcher im Saugerschild lassen Luft an die Haut deines Babys, sodass sie trocken bleibt. Dieser ultimative Tragekomfort hilft deinem Baby sich zu beruhigen.

Kiefergerecht geformter Sauger speziell für eine natürliche orale Entwicklung

Kiefergerecht geformter Sauger speziell für eine natürliche orale Entwicklung

Unsere kiefergerecht geformten Sauger sind speziell aus weichem Silikon konzipiert, um die natürlichen Bewegungen der Mundmuskeln zu unterstützen und so das Risiko einer Zahnfehlstellung (Malokklusion) zu reduzieren. Der enge Hals des Saugers soll den Druck zwischen Zunge und Gaumen verringern. Philips Avent ultra Schnuller wurden von der Oral Health Foundation unabhängig akkreditiert. Sie bestehen zu 100 % aus lebensmittelechtem Silikon, sind haltbarer und langlebiger als Gummisauger (Latex) und frei von BPA, BPS, Phthalat, PVC und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen.

Von Babys geliebt, Saugerakzeptanz von 98 %***

Von Babys geliebt, Saugerakzeptanz von 98 %***

Unsere strukturierten Silikonsauger imitieren das Gefühl der mütterlichen Brust. Als wir Eltern fragten, wie ihre Kleinen darauf reagieren, gaben durchschnittlich 98 % an, dass ihre Babys die Philips Avent ultra Schnuller akzeptieren.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.7

von 5

682

Bewertungen

98%

empfehlen dieses Produkt.

10/08/2022

Deutschland

Deutschland

Perfekt

Der lieblingsschnuller meiner Tochter! Wir gehen nirgends ohne hin

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/02 Schnuller verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/02 Schnuller verfasst

05/09/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Gewohnte Qualität in schickem Design

Unser Sohn benutzt seit Geburt die Schuller von Philips Avent und wir sind damit sehr zufrieden. Die Ultra Air Schnuller finde ich aber immer noch am besten, da sie nicht zu groß sind, gut belüften und auch kopfüber noch richtig im Mund sitzen. Das neue Design gefällt mir besonders gut.

Vorteile

Gute Belüftung, auch kopfüber tragbar

Nachteile

Keine Schutzhülle vorhanden

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/03 Schnuller verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/03 Schnuller verfasst

19/05/2021

Deutschland

Deutschland

Perfekte Akzeptanz der Schnuller

Ich durfte mit meiner Tochter die Philips Avent Ultra Air Schnuller Animals kostenfrei testen und Philips hat keinen redaktionellen Einfluss auf meine Bewertung. Diese Schnuller gibt es für verschiedene Altersgruppen. Diese sind : ❗ 0-6 Monate ❗ 6-18 Monate ❗ 18 + Monate Das Besondere an diesen Schnuller ist,dass diese eine besonders große Öffnung haben um die Luftzirkulation zu maximieren. Dies ist vorallem für die empflindliche Babyhaut wichtig. Zudem akzeptieren 98 % der Babys diesen Schnuller. Mein Fazit: Wir hatten die Altersgruppe 0-6 Monate: Meine Tochter hat sofort diesen Schnuller akzeptiert und möchte auch keinen anderen mehr haben. Man merkt,dass die großen Öffnungen Ihr mehr Luft zum atmen geben und keine feuchten Stellen auftauchen,nur wegen einem Schnuller. Das Design finden wir auch sehr süß und passend, zudem ist die Qualität dieser Ultra Air Schnuller sehr gut. Wir würden diesen immer wieder nachkaufen wollen und können Ihn nur weiterempfehlen. Vielen Dank nochmal an @philips_dach für diesen tollen Test

Vorteile

Akzeptanz, große Luftlöcher, Design, Form, Qualität

Nachteile

Nichts

Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/11 Schnuller verfasst

Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/11 Schnuller verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Hartplastikteile, ausgenommen Silikonsauger (Massenbilanzansatz)

  2. Basierend auf den Ergebnissen des US-Verbrauchertests (2023, n = 201).

  3. Ein US-Verbrauchertest aus dem Jahr 2023 bestätigt, dass der strukturierte Philips Avent Sauger unserer ultra Schnuller eine Akzeptanz von 98 % aufweist (n=201).

  4. Im Vergleich zu herkömmlichen Sterilisationsmethoden (Abkochen) für Schnuller.

  5. Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller nach vierwöchigem Gebrauch ausgetauscht werden.