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  • Extra sanft zu empfindlicher Haut
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Philips Avent Schnullerultra soft für die Nacht

SCF094/02

4.8

| (306) Bewertungen | 99% empfehlen dieses Produkt.

Extra sanft zu empfindlicher Haut

Hochwertige Pflege für sensible Haut mit flexiblem Saugerschild. 9 von 10 Eltern stimmen zu: Mein Baby hat seit der Verwendung des ultra soft Schnullers keine Hautirritationen mehr.** Beruhigende Wirkung immer griffbereit – egal, wer sich um das Baby kümmert. Jetzt 80 % pflanzenbasiert.*

Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Im Dunkeln leicht zu finden

Extra sanft zu empfindlicher Haut

  • Im Dunkeln leuchtende Kappe

  • BPA-frei

  • 2er-Pack, zu 80 % pflanzenbasiert*

  • 0 bis 6 Monate

Weiches, flexibles Saugerschild für weniger Hautirritationen

Weiches, flexibles Saugerschild für weniger Hautirritationen

Die Haut deines Babys erfordert besondere Pflege. Die Technologie mit weichem Saugerschild passt sich den natürlichen Gesichtskonturen deines Babys an und sorgt so für weniger Abdrücke und Hautirritationen. Unser abgerundetes Saugerschild minimiert den Druck auf die Wangen und sorgt so für zusätzliche Sanftheit.

Kiefergerecht geformter Sauger speziell für eine natürliche orale Entwicklung

Kiefergerecht geformter Sauger speziell für eine natürliche orale Entwicklung

Unsere kiefergerecht geformten Sauger sind speziell aus weichem Silikon konzipiert, um die natürlichen Bewegungen der Mundmuskeln zu unterstützen und so das Risiko einer Zahnfehlstellung (Malokklusion) zu reduzieren. Der enge Hals des Saugers soll den Druck zwischen Zunge und Gaumen verringern. Philips Avent ultra Schnuller wurden von der Oral Health Foundation unabhängig akkreditiert. Sie bestehen zu 100 % aus lebensmittelechtem Silikon, sind haltbarer und langlebiger als Gummisauger (Latex) und frei von BPA, BPS, Phthalat, PVC und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen.

Von Babys geliebt, Saugerakzeptanz von 98 %***

Von Babys geliebt, Saugerakzeptanz von 98 %***

Unsere strukturierten Silikonsauger imitieren das Gefühl der mütterlichen Brust. Als wir Eltern fragten, wie ihre Kleinen darauf reagieren, gaben durchschnittlich 98 % an, dass ihre Babys die Philips Avent ultra Schnuller akzeptieren.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.8

von 5

306

Bewertungen

99%

empfehlen dieses Produkt.

1

11/03/2026

Deutschland

Deutschland

Schöne Schnuller

Die perfekten Schnuller für die kleine bei Nacht. Sie sind gut sichtbar wenn sie rausfallen und die Maus findet sie ganz einfach auch selbst wenn sie ihn mal braucht. Wir haben dadurch schon bessere Nächte erlebt.

Vorteile

Gut sichtbar bei Nacht, gute Form, schöne Farben

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF094/04 ultra soft für die Nacht verfasst

Date of Use 2025-02-11

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF094/04 ultra soft für die Nacht verfasst

Date of Use 2025-02-11

09/03/2026

Deutschland

Deutschland

Sehr guter Schnuller für die Nacht

Wir nutzen den Philips Avent ultra soft Schnuller SCF094/02 speziell nachts und sind wirklich zufrieden. Das Material ist sehr weich und flexibel, wodurch er angenehm im Mund sitzt und keine Druckstellen im Gesicht hinterlässt – selbst wenn das Baby länger darauf liegt. Besonders praktisch ist, dass der Schnuller im Dunkeln leicht zu finden ist, was nachts einiges an Sucherei erspart. Unser Baby hat ihn sofort akzeptiert, was bei Schnullern ja nicht selbstverständlich ist. Die Verarbeitung wirkt hochwertig und stabil, und die Form scheint auch zahnfreundlich zu sein. Hochwertiger, sehr weicher Schnuller, der sich besonders für die Nacht gut eignet.

Vorteile

Sehr weiches, flexibles Saugerschild , passt sich gut dem Gesicht an und hinterlässt kaum Druckstellen Leuchtet im Dunkeln,nachts schnell im Bett zu finden ,unterstützt eine natürliche Entwicklung von Gaumen, Zähnen und Zahnfleisch Hoher Tragekomfort für Babys durch weiches Silikon Leicht und gut belüftet –,Luftlöcher reduzieren Hautreizungen Geschmacks- und geruchsneutrales Silikon BPA-frei Leicht zu reinigen und sterilisierbar

Nachteile

Relativ teuer im Vergleich zu einfachen Schnullern Leuchtfunktion hält nicht die ganze Nacht,muss vorher Licht „aufladen“ Weiches Schild kann Fussel anziehen (Staub/Deckenfasern bleiben leichter hängen)

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF094/02 ultra soft für die Nacht verfasst

Date of Use 2026-02-09

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF094/02 ultra soft für die Nacht verfasst

Date of Use 2026-02-09

07/03/2026

Deutschland

Deutschland

Gerade unsere Lieblingsnuckel

Ein wirklich „softer“ Nuckel. Ich habe ihn erst mal tagsüber gegeben, um sich an die Konsistenz zu gewöhnen. Die ersten zwei dreimal nahm mein Enkel den Nuckel aus dem Mund und inspizierte ihn gründlich. Er hat wohl festgestellt, dass sich etwas anders anfühlt als gewohnt. Zur Nacht hat er ihn dann problemlos genommen. Das Leuchten im Dunkeln hilft enorm, ihn schnell zu finden. Ich möchte aber anmerken, dass ich die Motive nicht so doll finde

Vorteile

Soft im Mund, leuchtet im Dunkeln

Nachteile

Keine gefunden. Das Motiv finde ich nicht so schön.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF094/04 ultra soft für die Nacht verfasst

Date of Use 2026-02-07

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF094/04 ultra soft für die Nacht verfasst

Date of Use 2026-02-07

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Hartplastikteile, ausgenommen Silikonsauger (Massenbilanzansatz).

  2. 87 % stimmten zu, dass bei ihren Babys seit der Verwendung von Philips Avent ultra soft keine Hautirritationen auftraten (2023, n=201).

  3. Verbrauchertests in den USA aus dem Jahr 2023 bestätigen eine 98%ige Annahme des strukturierten Philips Avent Saugers, der in unseren ultra Schnullern verwendet wird (n=201).

  4. Im Vergleich zu herkömmlichen Sterilisationsmethoden (Abkochen) für Schnuller.

  5. Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller nach vierwöchigem Gebrauch ausgetauscht werden.