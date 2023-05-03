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Einteiliger Schnuller aus Silikon
0 bis 6 Monate
BPA-frei
Doppelpack
Das spezielle, geschwungene, herzförmige Saugerschild ist so konzipiert, dass es sich an die natürlichen Gesichtskonturen Ihres Babys anpasst. Für maximalen Komfort, ohne an die Nase zu stoßen.
Soothie hat ein strapazierfähiges, einteiliges Design und besteht vollständig aus für medizinische Zwecke zugelassenem Silikon. Unser Expertenteam hat diesen Schnuller speziell für Neugeborene von 0 bis 6 Monaten entwickelt.
Die Produktreihe Philips Avent Soothie wird von Krankenhäusern in ganz Europa verwendet. Ärzte und Krankenschwestern vertrauen darauf, Neugeborene mit dem Soothie zu beruhigen.
4.1
von 5
335
Bewertungen
88%
empfehlen dieses Produkt.
TwinMom23
03/05/2023
Suisse
Sie lieben ihn ❤️
Meine Mädels lieben diesen Nuggi. Kein anderer beruhig sie so gut wie der Soothie.
Vorteile
Der Soothie hat eine super Form, schöne Farben und ist leicht zu reinigen.
Nachteile
Schade, dass es den Soothie nur für Babies von 0-6 Monten gibt! Jetzt haben sich meine Mädels daran gewöhnt. Mühsam nachher auf einen anderen Nuggi wechseln zu müssen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Soothie SCF099/22 Schnuller verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Soothie SCF099/22 Schnuller verfasst
Orang97
29/07/2026
Deutschland
Perfekter Schnuller
Ein super Schnuller alle meine 3 Kinder haben ihn von Anfang an angenommen auch schön finde ich das er komplett aus Silikon ist das erleichtert das reinigen und verursacht weniger Hautreizungen die größe ist perfekt:) wobei ich sagen muss das mein Kind ihn mit 2 Jahren immer noch sehr liebt ❤️klare Kauf Empfehlung wir haben immer ein Ersatz hier perfekt auch für autistische Kinder wie mein Sohn
Diese Bewertung wurde für Soothie SCF099/27 Schnuller verfasst
Date of Use 2024-08-04
Diese Bewertung wurde für Soothie SCF099/27 Schnuller verfasst
Date of Use 2024-08-04
VVHH
30/04/2024
Deutschland
Problemlos für Kinder die voll gestillt werden
Meine Tochter ist 5 Wochen alt und wird voll gestillt und ich habe die letzten drei Wochen damit verbracht Schnuller zu finden mit denen sie sich beruhigen kann ohne eine saugverwirrung zu bekommen, und der Soothie von Avent ist der einzige mit dem es geklappt hat! Sie nimmt ihn super gerne in den Mund und saugt daran, und er passt auch wunderbar! Er ist zudem so gut wie vollständig geruchlos und lässt sich mit der Box auch noch super schnell sterilisieren mit der Mikrowelle. Ich bin so erleichtert und kann ihn nur absolut jedem weiterempfehlen!
Vorteile
Keine Saugverwirrung, schnell reinigen, passt gut
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Soothie SCF099/22 Schnuller verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Soothie SCF099/22 Schnuller verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Alle unsere Soothies haben dieselbe Saugerform, das gleiche einteilige Design und Material und sind mit unterschiedlicher Saugerschild-Form erhältlich, darunter auch die Ausführungen, die in Krankenhäusern in ganz Europa verwendet werden.
Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle vier Wochen ausgetauscht werden.