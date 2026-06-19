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Eingestellt

Philips AventDurchsichtige Schnuller

SCF120/01

Kiefergerecht
Die Avent kiefergerecht geformten, weichen und symmetrischen Sauger sorgen für eine natürliche Entwicklung von Gaumen, Zähnen und Zahnfleisch. Alle Avent Schnuller bestehen aus Silikon und sind geruchs- und geschmacksneutral. Änderungen der Farben vorbehalten.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Modernes, transparentes Design.

Kiefergerecht

  • 0 bis 3 Monate

Sicherheitsring

Sicherheitsring

Für ein leichtes Entfernen des Philips Avent Schnullers zu jeder Zeit

Kiefergerecht geformter, symmetrischer Silikonsauger

Kiefergerecht geformter, symmetrischer Silikonsauger

Die flachen, tropfenförmigen und symmetrischen Philips Avent Sauger, die die natürliche Entwicklung von Gaumen, Zähnen und Zahnfleisch Ihres Babys berücksichtigen, auch wenn der Schnuller verkehrt herum im Mund liegt.

Benutzerfreundliche Silikonsauger

Benutzerfreundliche Silikonsauger

Der Philips Avent Silikonsauger ist geschmacks- und geruchsneutral und wird daher von Ihrem Baby leichter angenommen. Das Silikon ist glatt, transparent, einfach zu reinigen und wird nicht klebrig. Der Sauger ist stabil, langlebig, form- und farbfest.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 