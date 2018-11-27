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Eingestellt
0 bis 6 Monate
Für ein leichtes Entfernen des Philips Avent Schnullers zu jeder Zeit
Die flachen, tropfenförmigen und symmetrischen Philips Avent Sauger, die die natürliche Entwicklung von Gaumen, Zähnen und Zahnfleisch Ihres Babys berücksichtigen, auch wenn der Schnuller verkehrt herum im Mund liegt.
Der Philips Avent Silikonsauger ist geschmacks- und geruchsneutral und wird daher von Ihrem Baby leichter angenommen. Das Silikon ist glatt, transparent, einfach zu reinigen und wird nicht klebrig. Der Sauger ist stabil, langlebig, form- und farbfest.
5.0
von 5
6
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Mary81
27/11/2018
Italia
Ottimo
Mia figlia fin dal primo giorno di nascita usa questi prodotti...eccellenti! Abbiamo provato le varie tipologie,e si trova bene con tutti. Ottimi prodotti. Ottimo rapporto qualità prezzo e disegni molto belli. Complimenti
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF132/01 Succhietti Airflow verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF132/01 Succhietti Airflow verfasst
Dysie
15/01/2014
Nederland
Door vorm makkelijk door baby makkelijk in de mond te houden
Het was even wennen, om te zien niet de meest mooie speen. De nieuwe dessins zien er al een stuk beter uit. Vanwege de vorm van de speen kan de kleine deze goed zelf in haar mond houden, andere spenen raakt ze veel sneller kwijt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF132/01 Freeflow-spenen verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF132/01 Freeflow-spenen verfasst
SRiffat
29/07/2012
United Kingdom
the product is good
My hubby buy it for the baby and it was good.my baby loves to play with it or sometimes she just go to sleep by putting in her mouth after a while.
Diese Bewertung wurde für SCF132/02 Freeflow soothers verfasst
Diese Bewertung wurde für SCF132/02 Freeflow soothers verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.