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SCF135/06
3 Mengen
Durch Entnehmen des inneren Teils wird er zum praktischen Vorratsbecher
Der Philips Avent Milchpulverspender fasst drei abgemessene Portionen Milchpulver – ideal für unterwegs
Alle Teile können sterilisiert werden, sind mikrowellenfest und für eine leichtere Reinigung auch spülmaschinenfest
3.8
von 5
30
Bewertungen
Corry2711
26/05/2019
Deutschland
Super Milchpulver/Getreidebehälter für unterwegs
Sehr gutes praktisches Gefäß zum mitnehme von angemessenen Milchpulver-, bzw. Getreidebreiportionen. Man muss alles aus den Kammern nur in die angemessene Menge Wasser schütten und fertig.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF135/06 Milchpulverspender verfasst
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ralu75
15/05/2014
Deutschland
sehr gut,sehr praktisch für unterwegs
sehr gut, nur zu empfehlen für alle Eltern,einfach zu reinigen
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Lituana
19/04/2021
Italia
Molto utile e comodo
Contenitore a tre scomparti,molto comodo quando stai fuori e devi preparare il latte o le pappe. Consigliato
Vorteile
Capiente,pratico e sicuro
Nachteile
Nessuno
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Diese Bewertung wurde für SCF135/06 Dosatore di latte in polvere verfasst
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