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  • Für selbstständiges Trinken
  • Für selbstständiges Trinken

Eingestellt

Philips AventLerngriffe für Becher

SCF142/00

3
| (5) Bewertungen
Für selbstständiges Trinken
Die Lerngriffe passen genau auf die Philips Avent Flaschen und Becher, um Ihr Kind in allen Phasen des Trinkenlernens zu unterstützen. Sie sind besonders leicht montier- und abnehmbar, sodass Sie Ihre Becher mit und ohne Griffe einsetzen können. Erhältlich in Grün und Orange.
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Kompatible Produkte
Glasflaschenhülle

Glasflaschenhülle

SCF675/01

Glasflaschenhülle

Glasflaschenhülle

SCF676/01

Leicht abnehmbare Bechergriffe

Für selbstständiges Trinken

Ergonomisch geformt

Bequem für kleine Hände

Leicht. Aufsetzen u. Abnehmen

Becher können mit und ohne Griffe verwendet werden

Kompatibel mit Philips Avent Flaschen und Bechern

Alle Philips Avent Flaschen und Becher sind kompatibel, mit Ausnahme der Glasflaschen und der Erwachsenen-Trinklernbecher/Mein erster Becher für große Kinder. So können Sie Produkte zum perfekten Becher für die individuelle Entwicklung Ihres Kindes zusammenstellen.

Technische Daten

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Bewertungen

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3.0

von 5

5

Bewertungen

4
2

19/05/2011

United Kingdom

United Kingdom

Good purchase

Disappointed initially that you cannot choose a colour for the product which I feel is important, as I received pink handles when I have a boy. These were sent back and I was then able to choose which colour when I was contacted by a customer service rep. Still would definately recommend the product and service!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF142/00 Trainer handles for cup verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF142/00 Trainer handles for cup verfasst

28/03/2011

Nederland

Nederland

Mijn kleine meid is er ontzettend blij mee

Ik heb deze oefenhandvatten gekocht voor mijn 4.5 maand oude dochter die uit all wil zelf haar flesje wou vast houden. Wat ze nu ook doet. Het fijne aan deze handvatten is dat samen met de andere producten ze het kan gebruiken tot dat ze overgaat op echte bekers. Zo hoef ik niet een hele kast uit te ruimen voor allerlei verschillende bekers en toebehoren maar kan ik een schapje inrichten met een compleet systeem

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF142/00 Oefenhandvatten voor beker verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF142/00 Oefenhandvatten voor beker verfasst

30/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

There needs to be a colour option!!!

Bought these handles and love them however I received pink handles and I have a boy, the only place to buy these seems to be amazon and there are no option on colour, just says "colour may vary" with a picture of orange and green handle so although it says colour may vary you think they will be at least unisex colours.... I feel this is miss advertising. Once i received the product i actually read the reviews on amazon and this seems to be a common problem. Please sort this out as i will not be buying this particular product again until there is a colour option which is annoying as the product itself is great and useful. I look forward to some feedback on this matter.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF142/00 Trainer handles for cup verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF142/00 Trainer handles for cup verfasst

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