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Eingestellt
SCF142/00
Bequem für kleine Hände
Becher können mit und ohne Griffe verwendet werden
Alle Philips Avent Flaschen und Becher sind kompatibel, mit Ausnahme der Glasflaschen und der Erwachsenen-Trinklernbecher/Mein erster Becher für große Kinder. So können Sie Produkte zum perfekten Becher für die individuelle Entwicklung Ihres Kindes zusammenstellen.
3.0
von 5
5
Bewertungen
Morgan83
19/05/2011
United Kingdom
Good purchase
Disappointed initially that you cannot choose a colour for the product which I feel is important, as I received pink handles when I have a boy. These were sent back and I was then able to choose which colour when I was contacted by a customer service rep. Still would definately recommend the product and service!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF142/00 Trainer handles for cup verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF142/00 Trainer handles for cup verfasst
caltha
28/03/2011
Nederland
Mijn kleine meid is er ontzettend blij mee
Ik heb deze oefenhandvatten gekocht voor mijn 4.5 maand oude dochter die uit all wil zelf haar flesje wou vast houden. Wat ze nu ook doet. Het fijne aan deze handvatten is dat samen met de andere producten ze het kan gebruiken tot dat ze overgaat op echte bekers. Zo hoef ik niet een hele kast uit te ruimen voor allerlei verschillende bekers en toebehoren maar kan ik een schapje inrichten met een compleet systeem
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF142/00 Oefenhandvatten voor beker verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF142/00 Oefenhandvatten voor beker verfasst
Vicki87
30/04/2013
United Kingdom
There needs to be a colour option!!!
Bought these handles and love them however I received pink handles and I have a boy, the only place to buy these seems to be amazon and there are no option on colour, just says "colour may vary" with a picture of orange and green handle so although it says colour may vary you think they will be at least unisex colours.... I feel this is miss advertising. Once i received the product i actually read the reviews on amazon and this seems to be a common problem. Please sort this out as i will not be buying this particular product again until there is a colour option which is annoying as the product itself is great and useful. I look forward to some feedback on this matter.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF142/00 Trainer handles for cup verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF142/00 Trainer handles for cup verfasst