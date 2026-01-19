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  • Einfaches Reinigen und Pflegen der Babyfütterutensilien
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Philips AventFlaschen- und Saugerbürste

SCF145/06

4.4
| (48) Bewertungen | 91% empfehlen dieses Produkt.
Einfaches Reinigen und Pflegen der Babyfütterutensilien
Die Philips Avent Flaschenbürste hat einen speziell entwickelten, gebogenen Bürstenkopf und eine geformte Griffspitze, um alle Arten von Flaschen, Saugern und Fütterutensilien effektiv zu reinigen. Die haltbaren, dichten Borsten reinigen sicher und ohne Kratzer zu verursachen.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

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Avent Reinigungsbürste

Einfaches Reinigen und Pflegen der Babyfütterutensilien

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Flaschenbürste mit gekrümmtem Bürstenkopf für eine einfache Reinigung

Flaschenbürste mit gekrümmtem Bürstenkopf für eine einfache Reinigung

Mit der Flaschen- und Saugerbürste mit gekrümmtem Bürstenkopf und handlichem Griff lassen sich sämtliche Flaschen mit breitem Flaschenhals, Sauger und andere Fütterutensilien gründlich reinigen.

Einzigartiges Design von Griff und Spitze

Dank dem gekrümmten Bürstenkopf und dem handlichem Griff lassen sich Flaschen mit breitem Flaschenhals gründlich reinigen. Konturangepasste Spitze zum Reinigen des Inneren der Sauger.

Robuste, dicht angeordnete Borsten für eine gründliche Reinigung

Robuste, dicht angeordnete Borsten für eine gründliche Reinigung Ihrer Flaschen, Sauger und anderen Fütterutensilien

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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4.4

von 5

48

Bewertungen

91%

empfehlen dieses Produkt.

19/01/2026

Deutschland

Deutschland

Wir wünschen uns die Farbe Grau zurück

Wir verwenden diese Flaschenbürste seit vielen Jahren, seit wir sie seit der Geburt unserer Kinder vor 16 Jahren entdeckt haben. Unschlagbar, weil die Borsten gleichzeitig weich und effektiv sind. Wir wünschen uns nur die Farbe Grau wieder zurück!!!! Ist leider nirgendwo im Handel erhältlich. Grau passt so viel besser zu unserer Küche.... ;)

Vorteile

Sieht gut aus (in Grau) und beschädigt das Geschirr nicht

Nachteile

Nur in Blau oder Rosa verfügbar im Handel

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Diese Bewertung wurde für SCF145/08 Flaschen- und Saugerbürste verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF145/08 Flaschen- und Saugerbürste verfasst

06/10/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Ist das Geld wert!!

Die Bürste ist weich aber auch gleichzeitig sehr stabil( die Borsten).reinigt super nicht nur die Kinderflaschen sondern auch die Teekannen und die Isolierkannen!! Kann nur empfehlen.und sie lässt sich sehr gut mit Spülmittel reinigen.dadurch dass die Borsten weit auseinander legen, lässt sich auch die Bürste ( Plastikteil) zwischen den Borsten reinigen!!

Vorteile

Weich und sehr ergonomisch

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Diese Bewertung wurde für SCF145/06 Flaschen- und Saugerbürste verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF145/06 Flaschen- und Saugerbürste verfasst

29/04/2021

Deutschland

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Eine Flaschenbürste für alle Ecken

Man hat ja schon viele Bürsten, Lappen und andere Sachen ausprobiert, um die Flaschen der kleinen sauber zu bekommen - allerdings oft mit dem Problem, dass man nicht alle Stellen erreicht oder dabei große Mühen hat... Mit dieser Bürste ist das aber alles kein Thema mehr. Sie liegt super in der Hand, erreicht alle Ecken ohne Probleme und ist leicht zu reinigen. Definitiv ist sie eine Empfehlung Wert!

Vorteile

Kommt in alle Ecken

Nachteile

Es ist nichts negatives aufgefallen

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Diese Bewertung wurde für SCF145/06 Flaschen- und Saugerbürste verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 