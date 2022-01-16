ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Sauberes und ordentliches Trocknen
  • Sauberes und ordentliches Trocknen
  • Sauberes und ordentliches Trocknen
  • Sauberes und ordentliches Trocknen

Philips AventTrockengestell

SCF149

4.8
| (126) Bewertungen | 99% empfehlen dieses Produkt.
Sauberes und ordentliches Trocknen
Das Philips Avent Trockengestell wurde zum Trocknen der Babyfläschchen und Zubehörteile auf saubere und ordentliche Weise entwickelt. Mit seinem flexiblen Design, einer abnehmbaren Abtropfschale und Platz für Flaschen jeder Größe erfüllt es Ihre Anforderungen für das tägliche Trocknen.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Sauberes und ordentliches Trocknen

  • Abnehmbare Abtropfschale

Offenes Design für gute Luftzirkulation

Offenes Design für gute Luftzirkulation

Das offene Design ermöglicht, dass Luft frei strömen kann und Wasser ganz einfach verdunstet.

Abnehmbare Abtropfschale für leichtes Entfernen von Wasser

Abnehmbare Abtropfschale für leichtes Entfernen von Wasser

Abnehmbare Abtropfschale für leichtes Entfernen von Wasser und sauberes Trocknen

Passend für alle Flaschengrößen: 8 Flaschen, Pumpe und Schnuller

Passend für alle Flaschengrößen: 8 Flaschen, Pumpe und Schnuller

Passend für alle Produkte zum Füttern Ihres Babys an jedem Tag (maximal 8 Flaschen, Sauger, Milchpumpe und Schnuller). Passend für alle Größen von Flaschen (bis zu 330 ml)

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.8

von 5

126

Bewertungen

99%

empfehlen dieses Produkt.

2

16/01/2022

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Preis-Leistung stimmen

Der Flaschenhalter sieht gut aus und tut auch was er soll. Wir nutzen ihn allerdings nur zur Aufbewahrung der Flaschen, da wir festgestellt haben, dass die Falschen besser trocknen, wenn man sie nach dem Spülen und Vaporisieren nicht kopfüber hängt, sondern kurz normal stehen lässt und dann er aufhängt. Die Sauger kann man aber direkt hinhängen und trocknen gut! Würde ihn wieder kaufen.

Vorteile

Siehe Beschreibung

Nachteile

Siehe Beschreibung

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF149/00 Trockengestell verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF149/00 Trockengestell verfasst

07/08/2019

Deutschland

Deutschland

bin sehr zufrieden :)

Sehr schneller Aufbau. Sehr stabil, praktisch und platzsparend. Super finde ich auch noch die darunter befindliche Abtropfschale. Es passen alle unsere Flaschen drauf, kann ich jedem nur empfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF149/00 Trockengestell verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF149/00 Trockengestell verfasst

31/07/2019

Deutschland

Deutschland

Top

Wir haben das Trockengestell kostenlos im Rahmen eines Produkttests erhalten, Philips nimmt keinen Einfluss auf die Bewertung. Das Trockengestell lässt sich ganz einfach zusammenbauen und passt perfekt geeignet auch für kleine Küchen mit wenig Platz da es nicht allzu groß ist. Sehr praktisch ist die abnehmbare Auffangschale. Der Platz reicht max. für 8 Flaschen, Sauger, Milchpumpe und Schnuller. Meinen Ansprüchen genügt das voll und ganz. Ich habe gerades mein zweites Kind bekommen und hätte dieses Trockengestell schon ganz gerne beim ersten Baby gehabt da ich es total praktisch finde.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF149/00 Trockengestell verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF149/00 Trockengestell verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 