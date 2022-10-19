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  • Besonders klein und leicht – ideal für Ihr Kind
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Eingestellt

Philips AventMini-Schnuller

SCF151/02

4.4
| (14) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.
Besonders klein und leicht – ideal für Ihr Kind
Der Mini-Schnuller von Philips Avent eignet sich für Neugeborene bis 2 Monate. Der kleine und leichte Saugerschild passt sich an das Gesicht Ihres Neugeborenen an, ohne dabei dessen Nase zu berühren. Der kiefergerecht geformte und weiche Sauger wurde so geformt, dass er die Zahnentwicklung Ihres Kindes nicht beeinträchtigt.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Durch den bequemen Sitz bestens geeignet für Ihr Neugeborenes

Besonders klein und leicht – ideal für Ihr Kind

  • Perfekter Sitz für Ihr Neugeborenes

  • 0 bis 2 Monate

  • Kiefergerecht und BPA-frei

  • Doppelpack

Besonders klein und leicht für Babys

Besonders klein und leicht für Babys

Das Saugerschild des Mini-Schnullers ist besonders klein und leicht für Babys bis zu 2 Monate.

9 von 10 Babys nehmen unsere Schnuller an*

9 von 10 Babys nehmen unsere Schnuller an*

Babys wissen, was Sie möchten! Wir haben Mütter gefragt, wie Ihre Kinder auf Philips Avent Sauger reagieren und 9 von 10 Babys nehmen unsere Schnuller an.*

Entwickelt für eine natürliche Dentalentwicklung

Entwickelt für eine natürliche Dentalentwicklung

Unser weicher Silikonsauger hat eine symmetrische Form, welche sich Gaumen, Zahnfleisch und Zähnen Ihres Babys während des Wachstums anpasst.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.4

von 5

14

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

2

19/10/2022

Deutschland

Deutschland

Das Produkt ist perfekt für Neugeborene

Das Produkt ist von der Größe her perfekt für Neugeborene. Finde es sehr schade das es die nicht mehr gibt. Wollte die gerne wieder kaufen für unser Baby das unterwegs ist.

Vorteile

Klein und perfekter Sitz

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF151/03 Mini-Schnuller verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF151/03 Mini-Schnuller verfasst

24/10/2017

Deutschland

Deutschland

Super für den Anfang

unsere Maus jetzt 10 Wochen alt hat bis heute diese kleinen Schnulli benutzt aber solangsam hinterlassen Sie Abdrücke auf den kleinen Wangen und haben andere nu in Gebrauch auch von Avent auch die kleinste Größe aber größeres Schild.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF151/02 Mini-Schnuller verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF151/02 Mini-Schnuller verfasst

21/04/2020

Italia

Italia

simpatica mela

Prima di acquistare questo ciuccio ho letto una marea di recensioni su internet e ho scelto lui perché lo definivano migliore. L'ho comprato ancora prima che nascesse mio bambino e nel momento del bisogno non mi ha tradito. L'ha accettato subito e non ne voleva altri.

Vorteile

piccoli dimensioni, simpatico design, cappuccio di protezione

Nachteile

Non ne ho trovati

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF151/00 Succhietto Mini verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF151/00 Succhietto Mini verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Hersteller des Jahres 2014

  2. Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle vier Wochen ausgetauscht werden.

  3. Die weltweit führende Schnullermarke

  4. Unser Sortiment unterstützt Mütter und Babys in jeder Entwicklungsphase.

  5. Online mit 100 Müttern getestet, Vereinigtes Königreich 2012