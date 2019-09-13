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Eingestellt
Beruhigung mit frischer Luft
0 bis 6 Monate
Kiefergerecht und BPA-frei
Doppelpack
Haut muss Atmen, insbesondere die Haut Ihres Kindes. Unser Saugerschild verfügt über 6 Luftlöcher für zusätzlichen Luftstrom, um Hautreizungen zu vermeiden.
Babys wissen, was Sie möchten! Wir haben Mütter gefragt, wie Ihre Kinder auf Philips Avent Sauger reagieren und 9 von 10 Babys nehmen unsere Schnuller an.*
Unser weicher Silikonsauger hat eine symmetrische Form, welche sich Gaumen, Zahnfleisch und Zähnen Ihres Babys während des Wachstums anpasst.
4.6
von 5
42
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
Denise
13/09/2019
Deutschland
Die besten Schnuller
Wir benutzen seit Geburt an die Schnuller von Avent! Meine Tochter hat sie sofort angenommen! Sie ist nun 12 Monate und wir nutzen immer noch die 0-6 Monate Schnuller da die Brustwarze ja auch nicht größer wird :)
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF172/00 Freeflow Schnuller verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF172/00 Freeflow Schnuller verfasst
Beccschen1209
06/11/2014
Deutschland
Dieses Produkt kann man einfach weiter empfehlen
mein Sohn ist total begeistert von den Avent Beruhigungssauger. Hat von Geburt an nur die genommen, andere hatten keine Chance. Nur Schade das es nur bis zur Altersstufe 6-18 Monate geht. Er wird jetzt dann 2 Jahre alt und ganz ohne Schnuller geht es leider noch nicht. Ist ein kleiner Minuspunkt aber sonst kann ich dieses Produkt nur weiter empfehlen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF172/22 Freeflow Schnuller verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Maus07
24/01/2014
Deutschland
Ist dem Stillhütchen sehr ähnlich!
Nachdem unsere Tochter alle Schnuller verweigert hat und wir ihr schon unseren kleinen Finger anbieten mussten, haben wir diesen Schnuller entdeckt. Hat sie ohne zu zögern angenommen und das Einschlafen klappt jetzt ohne Mama´s oder Papa´s kleinen Finger. :-D
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF172/18 Freeflow Schnuller verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF172/18 Freeflow Schnuller verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Die weltweit führende Schnullermarke
Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle vier Wochen ausgetauscht werden.
Unser Sortiment unterstützt Mütter und Babys in jeder Entwicklungsphase.
Online mit 100 Müttern getestet, Vereinigtes Königreich 2012
Hersteller des Jahres 2014