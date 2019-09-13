ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Frische Luft für empfindliche Haut
  • Frische Luft für empfindliche Haut
  • Frische Luft für empfindliche Haut
  • Frische Luft für empfindliche Haut
  • Frische Luft für empfindliche Haut
  • Frische Luft für empfindliche Haut
  • Frische Luft für empfindliche Haut
  • Frische Luft für empfindliche Haut

Eingestellt

Philips AventFreeflow Schnuller

SCF172/01

4.6
| (42) Bewertungen | 90% empfehlen dieses Produkt.
Frische Luft für empfindliche Haut
Der Philips Avent Freeflow Schnuller lässt die Haut Ihres Babys atmen. Das Saugerschild verfügt über 6 Luftlöcher für zusätzliche Luftströme, um Hautreizungen zu vermeiden. Der kiefergerecht geformte und weiche Sauger wurde so geformt, dass er die natürliche Zahnentwicklung Ihres Kindes nicht beeinträchtigt.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Zusätzliche Luftlöcher lassen die Haut atmen

Frische Luft für empfindliche Haut

  • Beruhigung mit frischer Luft

  • 0 bis 6 Monate

  • Kiefergerecht und BPA-frei

  • Doppelpack

Zusätzliche Luftlöcher lassen die Haut Ihres Babys atmen

Zusätzliche Luftlöcher lassen die Haut Ihres Babys atmen

Haut muss Atmen, insbesondere die Haut Ihres Kindes. Unser Saugerschild verfügt über 6 Luftlöcher für zusätzlichen Luftstrom, um Hautreizungen zu vermeiden.

9 von 10 Babys nehmen unsere Schnuller an*

9 von 10 Babys nehmen unsere Schnuller an*

Babys wissen, was Sie möchten! Wir haben Mütter gefragt, wie Ihre Kinder auf Philips Avent Sauger reagieren und 9 von 10 Babys nehmen unsere Schnuller an.*

Entwickelt für eine natürliche Dentalentwicklung

Entwickelt für eine natürliche Dentalentwicklung

Unser weicher Silikonsauger hat eine symmetrische Form, welche sich Gaumen, Zahnfleisch und Zähnen Ihres Babys während des Wachstums anpasst.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.6

von 5

42

Bewertungen

90%

empfehlen dieses Produkt.

2

13/09/2019

Deutschland

Deutschland

Die besten Schnuller

Wir benutzen seit Geburt an die Schnuller von Avent! Meine Tochter hat sie sofort angenommen! Sie ist nun 12 Monate und wir nutzen immer noch die 0-6 Monate Schnuller da die Brustwarze ja auch nicht größer wird :)

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF172/00 Freeflow Schnuller verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF172/00 Freeflow Schnuller verfasst

06/11/2014

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt kann man einfach weiter empfehlen

mein Sohn ist total begeistert von den Avent Beruhigungssauger. Hat von Geburt an nur die genommen, andere hatten keine Chance. Nur Schade das es nur bis zur Altersstufe 6-18 Monate geht. Er wird jetzt dann 2 Jahre alt und ganz ohne Schnuller geht es leider noch nicht. Ist ein kleiner Minuspunkt aber sonst kann ich dieses Produkt nur weiter empfehlen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF172/22 Freeflow Schnuller verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF172/22 Freeflow Schnuller verfasst

24/01/2014

Deutschland

Deutschland

Ist dem Stillhütchen sehr ähnlich!

Nachdem unsere Tochter alle Schnuller verweigert hat und wir ihr schon unseren kleinen Finger anbieten mussten, haben wir diesen Schnuller entdeckt. Hat sie ohne zu zögern angenommen und das Einschlafen klappt jetzt ohne Mama´s oder Papa´s kleinen Finger. :-D

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF172/18 Freeflow Schnuller verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF172/18 Freeflow Schnuller verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Die weltweit führende Schnullermarke

  2. Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle vier Wochen ausgetauscht werden.

  3. Unser Sortiment unterstützt Mütter und Babys in jeder Entwicklungsphase.

  4. Online mit 100 Müttern getestet, Vereinigtes Königreich 2012

  5. Hersteller des Jahres 2014