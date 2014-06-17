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  • Frische Luft für empfindliche Haut
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Eingestellt

Philips AventFreeflow Schnuller

SCF180/28

4.6
| (17) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Frische Luft für empfindliche Haut
Der Philips Avent Freeflow Schnuller lässt die Haut Ihres Babys atmen. Das geschwungene Saugerschild verfügt über 6 Luftlöcher für zusätzliche Luftströme, um Hautreizungen zu vermeiden. Der kiefergerecht geformte und weiche Sauger wurde so geformt, dass er die natürliche Zahnentwicklung Ihres Kindes nicht beeinträchtigt.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Zusätzliche Luftlöcher lassen die Haut atmen

Frische Luft für empfindliche Haut

  • Beruhigung mit frischer Luft

  • 6 bis 18 Monate

  • Kiefergerecht und BPA-frei

  • Doppelpack

Zusätzliche Luftlöcher lassen die Haut Ihres Babys atmen

Zusätzliche Luftlöcher lassen die Haut Ihres Babys atmen

Haut muss Atmen, insbesondere die Haut Ihres Kindes. Unser Saugerschild verfügt über 6 Luftlöcher für zusätzlichen Luftstrom, um Hautreizungen zu vermeiden.

Entwickelt für eine natürliche Dentalentwicklung

Entwickelt für eine natürliche Dentalentwicklung

Unser weicher Silikonsauger hat eine symmetrische Form, welche sich Gaumen, Zahnfleisch und Zähnen Ihres Babys während des Wachstums anpasst.

Hergestellt in unserem preisgekrönten Standort in Großbritannien

Hergestellt in unserem preisgekrönten Standort in Großbritannien

Sie können darauf vertrauen, dass das Wohlbefinden Ihres Kindes in guten Händen ist. Dieser Schnuller wurde in unserem preisgekrönten Standort in Großbritannien hergestellt.*

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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4.6

von 5

17

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
1

17/06/2014

Deutschland

Deutschland

Ein Schnuller, der hält, was er verspricht

Zur Geburt bekommt man die verschiedensten Schnuller geschenkt, von jeder erdenklichen Marke mindestens zwei Stück.. Wir haben alle ausprobiert und uns dann für die von avent entschieden.. Bei anderen Saugern hatte mein Kind einen Abdruck um den Mund herum und war teilweise rot .. Bei den Schnullern von avent passiert dies nicht.. Und was ich besonders toll finde ist, dass man den Schnuller nicht falsch herum in den Mund stecken kann, das ist besonders nachts toll, wenn man selbst im Halbschlaf ist und da mein Sohn sich den Schnuller mittlerweile selbst aus dem Mund zieht und wieder rein steckt, steckt er ihn auch immer richtig herum rein. Der Schnuller wird nicht porös und es lösen sich keine Teile, das Design ist toll und auch die leuchtenden Schnuller für nachts benutzen wir. Ich werde keine anderen Schnuller mehr testen, da dieser einfach einzigartig ist und mein Sohn super damit zurecht kommt. Ich finde übrigens nicht, dass er der Brustwarze nachempfunden ist, das ist allerdings kein Schnuller meiner Meinung nach. Die Brustwarze ist Brustwarze und der Schnuller eben Schnuller.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF180/24 Freeflow Schnuller verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF180/24 Freeflow Schnuller verfasst

10/10/2012

Deutschland

Deutschland

Super Form ,die Babys nehmen diesen am aller liebsten!!!

Die form des Schnullers ist der Brustwarze sehr gut nach empfunden und der Rest passt sich dem Mund gut an . Es spielt keine Rolle wierum er benutzt wird, es ist genügent freiraum für die Nase da. Das Baby wird sofort Ruhig und Ausgelassen. Wenn man die Nuckel bestellt kann man keine Farbe auswählen ( Schlecht wenn mein Junge ein Rosa und Lila Sauger bekommt).

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Diese Bewertung wurde für SCF180/23 Freeflow Schnuller verfasst

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04/09/2017

France

France

Très pratique !

J'utilise des sucettes Philips Avent depuis la naissance de mon fils et je les trouve très pratique avec leur capuchon de protection inclus. Leur design est varié et plaira à tous les goûts. Ce modèle n'a pas de sens d'utilisation, ce qui est plus facile a manipuler et à remettre dans la bouche pour bébé.

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Diese Bewertung wurde für SCF180/27 Sucettes aérées verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Die weltweit führende Schnullermarke

  2. Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle vier Wochen ausgetauscht werden.

  3. Unser Sortiment unterstützt Mütter und Babys in jeder Entwicklungsphase.

  4. Hersteller des Jahres 2014