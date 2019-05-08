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  • Zur Förderung einer gesunden Dentalentwicklung
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Eingestellt

Philips AventHervorragende, orthodontische Schnuller

SCF184/14

4.5
| (12) Bewertungen | 92% empfehlen dieses Produkt.
Zur Förderung einer gesunden Dentalentwicklung
Der kiefergerecht geformte Schnuller von Philips Avent wurde zur Förderung einer gesunden Dentalentwicklung entwickelt. All unsere Schnuller werden aus Silikon hergestellt und sind geschmacks- und geruchsneutral. Änderungen der Farben vorbehalten.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Entwickelt mit dem anerkannten Kieferorthopäden Dr. Hagemann

Zur Förderung einer gesunden Dentalentwicklung

  • 6 bis 18 Monate

Einzigartige "Flügel"

Einzigartige "Flügel"

Kiefergerecht geformte Schnuller mit einzigartigen Flügeln minimieren den Druck auf das Zahnfleisch und wachsende Zähne. Durch die Flügel wird der Sauger breiter, sodass sich der Druck, der durch das Saugen Ihres Babys entsteht, gleichmäßiger verteilt wird und weniger Druck auf die einzelnen Zähne ausgeübt wird.

Speziell geformter Sauger

Speziell geformter Sauger

Der speziell geformte Sauger sorgt für eine natürliche Position von Babys Zunge.

Aufsteckbare Hygienekappe

Aufsteckbare Hygienekappe

Hält sterilisierte Sauger hygienisch sauber

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.5

von 5

12

Bewertungen

92%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

08/05/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Τέλεια πιπίλα

Η μόνη που ανακούφησε το παιδί μου κατά την διάρκεια της ημέρας και νύχτας όταν έβγαζε δοντάκια.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF184/13 Εξελιγμένες ορθοδοντικές πιπίλες verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF184/13 Εξελιγμένες ορθοδοντικές πιπίλες verfasst

17/06/2017

Italia

Italia

Fantastico, è magico

E' l'unico ciuccio che mio figlio ha voluto! Adesso ha quattro anni e vorrei comprarlo anche per la sorellina ma non riesco a trovarlo ...

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF184/13 Succhietti ortodontici avanzati verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF184/13 Succhietti ortodontici avanzati verfasst

07/12/2014

Italia

Italia

Da Acquistare

Ciuccio ottimo. E' vero, non ha l'anello e per qualcuno potrebbe essere scomodo. Ma preferisco che i miei bimbi abbiano dei denti sani. Anche a costo di qualche sterilizzata in più.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF184/13 Succhietti ortodontici avanzati verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF184/13 Succhietti ortodontici avanzati verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Hängen Sie Ihrem Kind den Schnuller nicht um den Hals, da es sich daran strangulieren kann.