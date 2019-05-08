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Eingestellt
6 bis 18 Monate
Kiefergerecht geformte Schnuller mit einzigartigen Flügeln minimieren den Druck auf das Zahnfleisch und wachsende Zähne. Durch die Flügel wird der Sauger breiter, sodass sich der Druck, der durch das Saugen Ihres Babys entsteht, gleichmäßiger verteilt wird und weniger Druck auf die einzelnen Zähne ausgeübt wird.
Der speziell geformte Sauger sorgt für eine natürliche Position von Babys Zunge.
Hält sterilisierte Sauger hygienisch sauber
4.5
von 5
12
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
Μαρία34
08/05/2019
Ελλάδα
Τέλεια πιπίλα
Η μόνη που ανακούφησε το παιδί μου κατά την διάρκεια της ημέρας και νύχτας όταν έβγαζε δοντάκια.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF184/13 Εξελιγμένες ορθοδοντικές πιπίλες verfasst
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Gaia
17/06/2017
Italia
Fantastico, è magico
E' l'unico ciuccio che mio figlio ha voluto! Adesso ha quattro anni e vorrei comprarlo anche per la sorellina ma non riesco a trovarlo ...
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Diese Bewertung wurde für SCF184/13 Succhietti ortodontici avanzati verfasst
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devilpg
07/12/2014
Italia
Da Acquistare
Ciuccio ottimo. E' vero, non ha l'anello e per qualcuno potrebbe essere scomodo. Ma preferisco che i miei bimbi abbiano dei denti sani. Anche a costo di qualche sterilizzata in più.
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Diese Bewertung wurde für SCF184/13 Succhietti ortodontici avanzati verfasst
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Hängen Sie Ihrem Kind den Schnuller nicht um den Hals, da es sich daran strangulieren kann.